Tragedia ferroviaria en España: encontraron muerto al argentino Agustín Randazzo

La conmoción continúa en España y Argentina tras el trágico choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, al sur de Madrid. En las últimas horas, se confirmó la muerte de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que permanecía desaparecido desde el accidente.

La noticia fue confirmada por el diseñador Roberto Piazza, amigo cercano de Randazzo, quien había seguido de cerca la búsqueda del hombre y compartió la triste novedad a través de sus redes sociales.

El siniestro ferroviario dejó al menos 69 personas fallecidas y decenas de heridos, según los reportes difundidos tras el accidente. Entre las víctimas fatales también se encuentra la argentina Ana Martina Conte Grand, cuya muerte había sido confirmada previamente por la Cancillería argentina.

Roberto Piazza confirmó el hallazgo del cuerpo

Piazza dio a conocer la noticia durante una entrevista con LN+, donde relató que había recibido información de amigos sobre el resultado de la búsqueda.

“Tengo contacto con amigos, hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la Guardia Civil”, expresó el diseñador.

Además, recordó con afecto a Randazzo y destacó el vínculo que los unía. “Fue una persona maravillosa conmigo, mi pareja y sus amigos. Un tipo súper copado y divertido”, manifestó.

Piazza también contó que, durante el tiempo en que vivió en Madrid, el argentino lo ayudó en distintas oportunidades. Según relató, Randazzo estaba en pareja con un hombre con quien había comenzado una relación recientemente.

Más tarde, el diseñador compartió una despedida en Instagram junto a su pareja: “Nos acaban de confirmar que finalmente encontraron el cuerpo de Agustín. Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau, Agustín querido, descansá en paz”.

Agustín Randazzo

Randazzo tenía 51 años y residía en España desde 2002. Al momento del accidente, viajaba desde Madrid hacia Sevilla por motivos laborales, en un trayecto que realizaba habitualmente.

El argentino se encontraba en el vagón número ocho de una formación de alta velocidad de Renfe, que terminó involucrada en el choque con otro tren de la empresa Iryo.

Tras el impacto, sus familiares y allegados perdieron todo contacto con él y comenzaron una intensa búsqueda para conocer su paradero.

La desesperada búsqueda de sus familiares

La desaparición de Randazzo generó preocupación entre sus seres queridos, que durante horas aguardaron novedades sobre su situación.

Su primo, Rafael García Junicol, había relatado que la familia se enteró de que viajaba en uno de los trenes a través de su hermano. Desde entonces, no habían logrado comunicarse con él.

Ante la falta de información sobre su paradero, el hermano de Agustín viajó a Madrid para realizar la denuncia formal ante las autoridades policiales. También aportó muestras de ADN para colaborar con la identificación de las víctimas y se trasladó a Toledo para recorrer los hospitales donde habían sido atendidos los sobrevivientes.

Finalmente, el hallazgo del cuerpo confirmó la peor noticia para la familia y los amigos del argentino, que habían mantenido la esperanza de encontrarlo con vida hasta el último momento.

Ya son dos los argentinos que perdieron la vida en el accidente

El siniestro en España ya había dejado una víctima argentina: Ana Martina Conte Grand, de 32 años. Era oriunda de la provincia de San Juan y trabajaba de podóloga.

Cuando ocurrió la colisión, la joven viajaba junto a su hermano, Jeremías, quien resultó herido tras el impacto y fue trasladado al Hospital de Toledo.