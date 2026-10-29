Karina Milei pidió sumar a las pymes a los grandes proyectos de inversión

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacó la importancia de que las pequeñas y medianas empresas argentinas puedan incorporarse a los grandes proyectos de inversión durante su participación en la primera Ronda de Negocios RIGI, realizada en Rosario, Santa Fe.

El encuentro reunió a más de 2.500 pymes y 43 grandes proyectos de inversión, con el objetivo de generar vínculos comerciales y promover la participación de proveedores nacionales en proyectos vinculados con la minería, la infraestructura y la industria.

“Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: acá tienen que ganar todos”, sostuvo Karina Milei durante la apertura de la jornada.

La funcionaria remarcó que el esquema representa una oportunidad para que las empresas argentinas puedan incorporarse a cadenas de valor de mayor escala.

En ese sentido, señaló que las pymes tienen la posibilidad de “integrarse a grandes cadenas mineras, generar nuevos negocios y crecer y crear más puestos de trabajo”.

Más de 2.100 reuniones de negocios

La jornada contempla más de 2.100 reuniones de negocios entre grandes empresas y proveedores nacionales. La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Economía de la Nación, con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe.

La apertura estuvo a cargo de Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Santilli destacó la participación de las empresas nacionales y sostuvo que el encuentro apunta a fortalecer la matriz productiva.

“Hoy estamos acá con 2500 proveedores entablando negociaciones, reconstruyendo la matriz productiva y llevando adelante negocios para los argentinos, generación de trabajo, empleo, desarrollo”, afirmó.

El jefe de Gabinete también resaltó el carácter federal de la convocatoria y puso como ejemplo el caso de una empresa minera que trabaja con 413 proveedores nacionales sobre un total de 415.

Caputo destacó las inversiones por US$ 210.000 millones

Por su parte, Luis Caputo calificó como un éxito la convocatoria y destacó la participación de pymes de prácticamente todo el país.

“Tenemos más de 2500 pymes inscriptas, 2100 reuniones organizadas y 50 rondas”, señaló el ministro, quien además remarcó el carácter federal de la iniciativa.

Caputo sostuvo que el objetivo del Gobierno es que los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones contribuyan al desarrollo de la industria y de las economías del interior.

Según indicó, las inversiones anunciadas en el marco del RIGI alcanzaron los US$ 210.000 millones.

Además, afirmó que actualmente existen 20 jurisdicciones que tienen proveedores vinculados con proyectos RIGI y estimó que las inversiones permitirán generar 250.000 empleos formales y bien remunerados.

Santa Fe busca posicionarse como socio

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el potencial productivo de Santa Fe y su vinculación con los sectores energético y minero.

“Sentimos que somos los socios estratégicos del sector energético, del sector minero”, afirmó.

El mandatario provincial también remarcó la necesidad de fortalecer la infraestructura logística y productiva para acompañar el crecimiento de las inversiones.

En ese marco, destacó el papel de los puertos santafesinos para facilitar las exportaciones y favorecer la generación de empleo en la región.

La jornada continuará con rondas de negocios, espacios de vinculación empresarial y paneles destinados a analizar las oportunidades para los proveedores nacionales dentro de las cadenas de valor de los grandes proyectos.

También se desarrollarán encuentros de networking, charlas técnicas y presentaciones sobre herramientas de financiamiento y asistencia para pymes.

En paralelo, se realizará la Segunda Mesa Federal Minera, con la participación de autoridades nacionales y provinciales, mientras bancos y organismos de asistencia ofrecerán información y herramientas para las empresas participantes.