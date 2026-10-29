ANDIS: Un peritaje de Gendarmería determinó que los audios de Spagnuolo no son auténticos

Un peritaje de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional determinó que no es posible confirmar que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en el marco de la causa ANDIS sean auténticos.

El informe forense advirtió que los archivos presentan cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas, elementos que impiden validar su autenticidad como evidencia. El peritaje se suma así a la causa que investiga el accionar del organismo durante la gestión anterior.

La causa ANDIS continúa en desarrollo y se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días.