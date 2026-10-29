ANDIS: Un peritaje de Gendarmería determinó que los audios de Spagnuolo no son auténticos
Un informe advirtió que los archivos tienen cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas.
Argentina
29 / 10 / 2026
Un peritaje de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional determinó que no es posible confirmar que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en el marco de la causa ANDIS sean auténticos.
El informe forense advirtió que los archivos presentan cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas, elementos que impiden validar su autenticidad como evidencia. El peritaje se suma así a la causa que investiga el accionar del organismo durante la gestión anterior.
La causa ANDIS continúa en desarrollo y se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días.