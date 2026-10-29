Caso Nancy Godoy: así encontraron las pertenencias de la maestra muerta en Corrientes

El caso de Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, tuvo un avance clave con el hallazgo de su cuerpo en una zona rural del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. El lugar se encuentra en las inmediaciones de la estancia El Curupí, en un sector caracterizado por la presencia de bañados y vegetación abundante.

En las últimas horas se dio a conocer un video en el cuál, se observa a efectivos policiales ingresar a un sector anegado y avanzar entre el agua hasta aproximarse al lugar donde se encontraba el cuerpo de Nancy Godoy, que estaba parcialmente sumergido.

La filmación permite dimensionar las condiciones del terreno en el que se produjo el hallazgo: una zona con agua acumulada, vegetación y escasas posibilidades de circulación. Durante el recorrido también se observa la presencia de distintas pertenencias de la docente, entre ellas un bolso que se encontraba a pocos metros del cuerpo.

Dentro de ese bolso fue encontrado el teléfono celular de Nancy, un elemento que podría adquirir especial relevancia para la investigación. El dispositivo será sometido a pericias para determinar si contiene información que permita reconstruir sus últimos movimientos, conocer sus comunicaciones y aportar nuevos datos sobre lo ocurrido antes de su desaparición. Por el momento, no se dieron a conocer los resultados de esos estudios.

El registro muestra la complejidad del sector donde fue localizada la docente y permite conocer parte del escenario en el que se desarrollaron las tareas de búsqueda.

Tras el hallazgo, los restos de Godoy fueron trasladados al Instituto Médico Forense para la realización de los estudios correspondientes, con el objetivo de establecer las circunstancias de su muerte.

Una zona de difícil acceso

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el cadáver fue encontrado a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba la mujer, en un área de difícil acceso que había quedado fuera de los primeros sectores recorridos durante los operativos de búsqueda.

El sector donde fue localizado el cuerpo presenta características propias de los humedales de la región: terrenos anegados, extensiones de agua y vegetación densa. Estas condiciones representan una dificultad para los desplazamientos y las tareas de búsqueda, especialmente en los sectores donde no existen caminos transitables para vehículos convencionales.

Los rastrillajes desplegados para dar con el paradero de la docente incluyeron distintos recursos, entre ellos recorridas terrestres y la utilización de medios aéreos. La complejidad del terreno fue uno de los factores que condicionó el desarrollo de los operativos.

Cinco personas detenidas por el crimen

La investigación judicial continúa con cinco personas detenidas, que enfrentan distintas imputaciones vinculadas al caso.

Según la información difundida sobre la causa, Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio. En tanto, Rosa Leguizamón fue imputada por homicidio simple como coautora y Ernesto Ezequiel Bordón por falso testimonio.

Todos permanecen bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación, que busca esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.