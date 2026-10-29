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El arquero de Platense criticó duramente al estadio Martearena: "No estaba en condiciones"

Juan Pablo Cozzani, figura en la clasificación del Calamar a la final de la Copa Argentina, cuestionó el estado del campo de juego del estadio salteño y apuntó contra la organización del torneo. También se quejó por el viaje que tuvo que realizar el plantel para llegar a Salta.

Deportes

29 / 10 / 2026

 

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La clasificación de Platense a la final de la Copa Argentina dejó una fuerte polémica en Salta. Juan Pablo Cozzani, arquero y figura del conjunto de Vicente López, lanzó duras críticas contra el estadio Padre Ernesto Martearena y la organización del certamen, luego de la victoria por penales ante Atlético Tucumán, disputada este miércoles por la noche en la capital salteña.

El guardameta, que fue protagonista de la definición desde los doce pasos al contener un penal decisivo, no ocultó su malestar por las condiciones en las que se disputó el encuentro y cuestionó tanto el estado del campo de juego como la logística que debió afrontar el plantel para trasladarse hasta Salta.

Platense consiguió su clasificación luego de igualar 1 a 1 durante los 90 minutos y superar por 5 a 4 en los penales al conjunto tucumano. Cozzani fue determinante al detener el remate de Gabriel Compagnucci, que permitió al Calamar quedar a un paso de asegurar su lugar en la final.

Sin embargo, una vez terminado el encuentro, el arquero dejó de lado los festejos para expresar públicamente su disconformidad con distintos aspectos de la organización de la Copa Argentina. 

"Y si me gustaría decir, para que revea un poco la organización, no más allá de la sede, porque la sede te puede tocar o no, las plazas por ahí están vendidas, pero que empiecen a rever un poco las formas", expresó Cozzani. En ese sentido, relató las dificultades que atravesó la delegación de Platense para llegar a la provincia y comparó el tiempo de traslado con uno de los viajes internacionales que había realizado el equipo.

"...Nos dieron un charter...tuvimos que hacer una parada en Córdoba, hicimos un viaje más largo ahora acá a Salta, manifestó.

Pero el cuestionamiento más contundente estuvo dirigido al estadio Padre Ernesto Martearena, escenario elegido para disputar una de las semifinales del torneo.

"La verdad que también tienen que analizar las sedes, porque si uno vende la plaza y vende la sede tiene que analizar que las condiciones están dadas, porque la verdad que este estadio hoy no estaba en condiciones, la cancha muy mala, las cosas muy malas", sostuvo el arquero. 

De esta manera, Cozzani apuntó directamente contra las condiciones del escenario deportivo salteño, al considerar que no se encontraba preparado para recibir un encuentro de semejante importancia.

El futbolista también dejó en claro que su cuestionamiento no se limitaba a la elección geográfica de Salta como sede, sino que estaba relacionado con las condiciones ofrecidas a los equipos participantes. Las declaraciones del arquero llegaron inmediatamente después de una noche histórica para Platense, que consiguió el pasaje a la final de la Copa Argentina y quedó a la espera del ganador de la otra semifinal entre Boca Juniors y Banfield.

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