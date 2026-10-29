Boca vs Atlético Mineiro: se agotó la venta de la primera tanda de entradas

La primera tanda de entradas para la Copa Sudamericana 2026, que tendrá como disputantes a Boca contra Atlético Mineiro, se agotó totalmente en tan solo pocas horas.

En esta instancia, los primeros boletos fueron destinados al público colombiano residente del país. En cuanto al evento, este tiene fecha para el 21 de noviembre, día sábado, pero con horario todavía por confirmar en la ciudad de Barranquilla, específicamente en el estadio “Metropolitano Roberto Meléndez”. A su vez, hay que recalcar que los hinchas agotaron la tribuna occidental, que tenía entradas de categoría 2 por USD 180.

Se prevé que una gran cantidad de ciudadanos colombianos apoyen al Xeneize por su gran cantidad de simpatizantes en dicha localidad. Hay que recalcar que la capacidad del estadio es de 65 mil personas y se espera que la repartición sea por igual para cada club rival.

Cómo sigue la venta de entradas para la final de la Sudamericana

Sin embargo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya anunció la segunda venta de entradas, que será este viernes 30 de septiembre para las categorías 1 y 2, que tendrán como lugar de destino la tribuna oriental.

Cómo comprarán entradas los hinchas de Boca

La venta prevista para cada club, tanto para Boca como para Atlético Mineiro, todavía no tiene fecha estipulada, la cual corresponde a la categoría 3. La venta de entradas se realizará exclusivamente por la página oficial de Conmebol.

Categorías de las entradas

Categoría 1 (público general): USD 250 (dólares estadounidenses).

Categoría 2 (público general): USD 180 (dólares estadounidenses).

Categoría 3 (exclusiva para hinchas de los clubes finalistas): USD 90 (dólares estadounidenses).