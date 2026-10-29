La AFA confirmó un nuevo formato para el fútbol argentino en 2027

El fútbol argentino volverá a modificar su estructura a partir de 2027. El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) aprobó una reforma en el formato de disputa de la Primera División que tendrá como principal novedad el regreso de un sistema de enfrentamientos entre todos los equipos a lo largo de la temporada.

La decisión se tomó durante una reunión realizada en las oficinas de la Liga Profesional, en Puerto Madero, donde la propuesta recibió el respaldo de una amplia mayoría de los representantes de los clubes. De esta manera, se mantendrán los 30 participantes en la máxima categoría, pero se eliminará la división en dos zonas de 15 equipos que se utiliza actualmente.

La modificación no implicará el regreso a un campeonato anual tradicional de una sola rueda. Los torneos Apertura y Clausura continuarán vigentes, al igual que las instancias de eliminación directa, aunque cambiará la distribución de los partidos para garantizar que cada institución se enfrente al menos una vez con los otros 29 equipos durante el año.

Cómo se jugarán el Apertura y el Clausura

El nuevo esquema estará dividido en dos competencias de 15 fechas cada una. Durante el primer semestre se disputará el Torneo Apertura, mientras que la segunda parte del año estará destinada al Clausura.

La principal diferencia con el formato actual será que los equipos dejarán de estar separados en dos grupos. En su lugar, el fixture se organizará para que cada club enfrente a 15 rivales durante el Apertura y complete los cruces pendientes en el Clausura. La única repetición prevista será el clásico, que se disputará una vez en cada semestre y con la localía invertida.

Cada uno de los dos campeonatos tendrá su propia instancia de playoffs. Los 16 equipos mejor ubicados en la fase regular accederán a los cruces eliminatorios, que continuarán disputándose a partido único. El primero de la tabla se enfrentará con el decimosexto, el segundo con el decimoquinto y así sucesivamente hasta completar los octavos de final.

De esta manera, habrá dos campeones por eliminación directa: uno del Apertura y otro del Clausura. Además, se mantendrá una Tabla Anual que reunirá los puntos obtenidos por todos los equipos durante las fases regulares de ambos torneos.

Esa clasificación general tendrá un papel central, ya que determinará al campeón anual, los representantes argentinos en las copas internacionales y uno de los descensos de categoría. Así, el nuevo sistema conservará tres consagraciones posibles: el ganador del Apertura, el del Clausura y el primero de la Tabla Anual.

Los descensos y la postura de River

Otro de los puntos que se debatieron durante la reunión fue la posibilidad de reducir la cantidad de participantes de Primera División. Sin embargo, la propuesta de avanzar hacia un campeonato de 20 equipos mediante una reducción masiva de clubes no consiguió el respaldo necesario.

Según explicó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA, River fue el único club que manifestó su desacuerdo con el nuevo formato y sostuvo la postura de regresar a un torneo con 20 equipos.

También se puso sobre la mesa la posibilidad de establecer diez descensos para acelerar esa reducción, pero la iniciativa no prosperó. La mayoría de los dirigentes consideró que no existía consenso para avanzar con una medida de esas características.

En consecuencia, la Primera División conservará sus 30 participantes y se mantendrán los dos descensos directos: uno se definirá mediante la tabla de promedios y el restante por la ubicación en la Tabla Anual.

Por su parte, Estudiantes de La Plata tampoco pudo intervenir formalmente en la votación. El club estuvo representado por Juan Martín Cerolini, pero sus autoridades habilitadas para participar del Comité Ejecutivo, Juan Sebastián Verón y Pascual Caiella, se encontraban suspendidas. Posteriormente, la institución manifestó públicamente su coincidencia con la postura de River.

Además, durante el encuentro se mencionó una propuesta presentada por Lanús para analizar la incorporación de una promoción entre equipos de Primera División y la categoría inferior a partir de 2028. Sin embargo, no hubo una resolución al respecto y el tema será evaluado en futuras reuniones.

El VAR semiautomático también llegará al fútbol argentino

Entre los anuncios realizados después de la reunión, Malaspina adelantó que el sistema de VAR semiautomático comenzará a implementarse en el fútbol argentino.

La tecnología tendrá su primera experiencia en la final prevista para el 12 de diciembre de 2026 y, de acuerdo con lo anunciado, se buscará extender su utilización a todos los estadios de Primera División durante la segunda mitad de 2027, una vez completada la etapa de implementación.

La incorporación de esta herramienta se suma a las modificaciones deportivas aprobadas para la próxima temporada y representa otro de los cambios previstos para la competencia.

Con la aprobación del nuevo esquema, la AFA busca modificar nuevamente la distribución de los partidos sin reducir la cantidad de participantes ni eliminar los dos torneos semestrales. A partir de 2027, los 30 clubes compartirán una misma competencia a lo largo del año, con tres títulos en juego, dos descensos y una Tabla Anual que volverá a tener un peso determinante en la temporada.