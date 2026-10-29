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Escondió 3 kilos de cocaína dentro de un paquete de jabón en polvo

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad fronteriza de Aguas Blancas. Los gendarmes detectaron que el ciudadano intentó salir del país con una mochila, donde ocultaba un envoltorio de jabón para lavar ropa, cuando lo inspeccionaron los funcionarios constataron que el mismo presentaba anomalías y que estaba cerrado al vacío gofrado. Al abrirlo, los uniformados hallaron una sustancia granulada amarillenta en su interior, que estaba mezclada con jabón en polvo y café.

Salta Hoy

29 / 10 / 2026

 

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Efectivos de la Sección Reforzada “Aguas Blanca” dependiente del Escuadrón Reforzado 20 “Orán” con apoyo del personal del Destacamento Móvil 3 se encontraban emplazados por un sector denominado "Los Gomones", controlando a personas y vehículos que circulaban por la zona, cuando detectaron que un hombre de nacionalidad boliviana llevaba una mochila y que tenía intenciones de salir del territorio nacional e ingresar a su país de origen.

Seguidamente, los funcionarios procedieron a registrarlo y le solicitaron realizar la apertura de la mochila, dentro de ella se constató el traslado de un paquete de jabón en polvo, el mismo presentaba anomalías y estaba cerrado al vacío gofrado (sistema de conservación de alimentos, que consiste en extraer el aire de ambos lados del envoltorio).

Al estar frente a un hecho ilícito en infracción a la Ley 23.737, los gendarmes abrieron el paquete y descubrieron la existencia de una sustancia granulada amarillenta mezclada con jabón en polvo y café.

Se procedió a efectuar las pruebas de campo Narcotest y se confirmó la presencia de 3 kilos 055 gramos de cocaína.

El operativo culminó con la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, la cual orientó la detención del ciudadano como así también el decomiso del estupefaciente y de un teléfono celular.

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