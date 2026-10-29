Escondió 3 kilos de cocaína dentro de un paquete de jabón en polvo

Efectivos de la Sección Reforzada “Aguas Blanca” dependiente del Escuadrón Reforzado 20 “Orán” con apoyo del personal del Destacamento Móvil 3 se encontraban emplazados por un sector denominado "Los Gomones", controlando a personas y vehículos que circulaban por la zona, cuando detectaron que un hombre de nacionalidad boliviana llevaba una mochila y que tenía intenciones de salir del territorio nacional e ingresar a su país de origen.

Seguidamente, los funcionarios procedieron a registrarlo y le solicitaron realizar la apertura de la mochila, dentro de ella se constató el traslado de un paquete de jabón en polvo, el mismo presentaba anomalías y estaba cerrado al vacío gofrado (sistema de conservación de alimentos, que consiste en extraer el aire de ambos lados del envoltorio).

Al estar frente a un hecho ilícito en infracción a la Ley 23.737, los gendarmes abrieron el paquete y descubrieron la existencia de una sustancia granulada amarillenta mezclada con jabón en polvo y café.

Se procedió a efectuar las pruebas de campo Narcotest y se confirmó la presencia de 3 kilos 055 gramos de cocaína.

El operativo culminó con la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, la cual orientó la detención del ciudadano como así también el decomiso del estupefaciente y de un teléfono celular.