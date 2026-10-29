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Prisión perpetua para los tres acusados del doble crimen en Colonia Santa Rosa

Luego de que el Jurado Popular dio a conocer el veredicto, donde encontró a los acusados culpables del delito de calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, el juez técnico les impuso la pena máxima que prevé el Código Penal. 

Salta Hoy

29 / 10 / 2026

 

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Los fiscales penales María Soledad Filtrín Cuezzo, Pablo Cabot,  integrantes de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, con la asistencia de la fiscal penal Lorena Martínez, representaron al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate bajo la modalidad de juicio por jurado, contra Roberto Enrique Larrán, Elvio Augusto Díaz y Carlos Fernando Rodríguez como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego en perjuicio de Wilson Abdón Zutara y Ariel Fernando Ledesma Salinas.

Durante la tarde de este jueves 29 de octubre, luego de deliberar por más de dos horas, el Jurado Popular, dio a conocer el veredicto donde declaró culpables a Roberto Enrique Larrán y Elvio Augusto Díaz como coautores y Carlos Fernando Rodríguez como partícipe primario del delito por el que llegaron acusados y según lo solicitado la Unidad Fiscal en los alegatos finales. 

Luego, el juez técnico Raúl Fernando López, en la audiencia de cesura, condenó a los acusados, al cumplimiento de la pena de prisión perpetua, según lo solicitado por los miembros de la Unidad Fiscal y previsto en los artículos 80 inciso 2, segundo supuesto, e inciso 6, 79, 41 bis y 45 del Código Penal.

 

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