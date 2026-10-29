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Ruta de los Diques: avanza el trabajo técnico para poner en valor los embalses salteños

El proyecto involucra a Las Lomitas, Campo Alegre, Cabra Corral, El Tunal y al ubicado en Rosario de la Frontera. Se planifican obras y la incorporación de servicios para fortalecer la oferta turística provincial.

Salta Hoy

29 / 10 / 2026

 

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Tras el anuncio realizado por el gobernador Gustavo Sáenz, el Gobierno provincial trabaja con municipios en la planificación operativa para dotar de infraestructura y mejores servicios a los embalses incluidos en la “Ruta de los Diques”. El objetivo es ponerlos en valor para potenciar el turismo y para que las familias salteñas puedan disfrutar más de esos espacios.

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, se reunió con los intendentes de Campo Quijano, Lino Yonar; de La Caldera, Diego Sumbay; y de Coronel Moldes, Omar Carrasco, para avanzar con el proyecto que busca agregar valor a los diques Las Lomitas, Campo Alegre, Cabra Corral, El Tunal (El Galpón) y al ubicado en el municipio de Rosario de la Frontera.

El objetivo de esta primera reunión de trabajo fue coordinar la ejecución de obras de infraestructura, de reordenamiento de espacios y la dotación de nuevos servicios. Camacho remarcó el doble impacto de la iniciativa: consolidar la oferta turística salteña y ofrecer lugares de esparcimiento con mejor desarrollo “para se pueda disfrutar de estos lugares que son maravillosos”.

El jefe de Gabinete destacó la prioridad que el Gobernador otorga a la actividad turística y el trabajo con los municipios en el marco de Impulso Salta. Al respecto, mencionó que el tema fue mencionado por los intendentes durante las reuniones por el Presupuesto 2027 realizadas en las regiones sur y metropolitana.

En el encuentro participaron el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, y la secretaria de Tierras y Bienes del Estado, Silvina Abilés.

   

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