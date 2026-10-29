Siguen las tareas de conservación en las RN 16, 40 y 68
La Dirección Nacional de Vialidad informa que se están realizando tareas preventivas continuando con el plan dispuesto para mitigar los efectos del fenómeno climático de El Niño. Estas tareas, sirven de refuerzo a las que se realizan por Conservación de manera rutinaria en todas las vías atendidas por la Dirección Nacional de Vialidad.
Salta Hoy
29 / 10 / 2026
En el caso de la RN 40, los equipos y trabajadores viales apostados en la zona, estuvieron abocados al perfilado de la calzada en los tramos de ripio comprendidos entre Angastaco y Molinos y entre Payogasta y La Poma.
Sobre la RN 40 pero en el tramo entre Cachi y San José se sumaron equipo pesados para realizar la limpieza de la calzada, ya que, por las condiciones del terreno, es habitual la presencia de material o piedras producto de los derrumbes que afecta la transitabilidad.
Estas tareas se suman a otras que se realizan en los tramos pavimentados de la 40, en donde se realizan bacheos y acondicionamiento de las banquinas, todas tareas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad a la vez que se mejoran las condiciones de cara a la llegada de las lluvias.
Por su parte, el otro equipo de trabajo estuvo destinado a los trabajos de acondicionamiento de banquinas en la RN 68 a la altura del kilómetro 39, donde se realizaron protecciones a la zona de rodamiento con piedras y cemento con el objetivo de estabilizar el suelo y evitar los descalces que se producen por la erosión y el paso de vehículos.
Finalmente, en la RN 16, los trabajadores de la zona estuvieron realizando tareas de bacheo y perfilado de banquinas en dos frentes de obra. Por un lado, en el kilómetro 703 se hizo bacheo con mezcla en frío, mientras que, en el empalme con la RN 9/34 los viales estuvieron abocados al perfilado de las banquinas y al bacheo en un sector que se deteriora por el uso de los vehículos pesados que estacionan en ese sector.
Las tareas que se realizan en estas rutas, se suman a otras que se planificaron ante la llegada del fenómeno meteorológico y se llevan a cabo en otros sectores de la provincia, como la limpieza de canales, alcantarillas y badenes; bacheos y recuperación de calzada o la construcción de defensas con gaviones.
Esta planificación está impulsada con el objetivo de aminorar el impacto que puedan tener las lluvias previstas para los próximos meses y buscan anticiparse a posibles contingencias, minimizando riesgos para los usuarios y protegiendo la infraestructura vial.
Los trabajos mencionados continuarán por lo que se solicita a los usuarios circular con precaución y respetar la señalización provisoria de obra.
Fuente: Vialidad Nacional