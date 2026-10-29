Siguen las tareas de conservación en las RN 16, 40 y 68

En el caso de la RN 40, los equipos y trabajadores viales apostados en la zona, estuvieron abocados al perfilado de la calzada en los tramos de ripio comprendidos entre Angastaco y Molinos y entre Payogasta y La Poma.

Sobre la RN 40 pero en el tramo entre Cachi y San José se sumaron equipo pesados para realizar la limpieza de la calzada, ya que, por las condiciones del terreno, es habitual la presencia de material o piedras producto de los derrumbes que afecta la transitabilidad.

Estas tareas se suman a otras que se realizan en los tramos pavimentados de la 40, en donde se realizan bacheos y acondicionamiento de las banquinas, todas tareas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad a la vez que se mejoran las condiciones de cara a la llegada de las lluvias.

Por su parte, el otro equipo de trabajo estuvo destinado a los trabajos de acondicionamiento de banquinas en la RN 68 a la altura del kilómetro 39, donde se realizaron protecciones a la zona de rodamiento con piedras y cemento con el objetivo de estabilizar el suelo y evitar los descalces que se producen por la erosión y el paso de vehículos.

Finalmente, en la RN 16, los trabajadores de la zona estuvieron realizando tareas de bacheo y perfilado de banquinas en dos frentes de obra. Por un lado, en el kilómetro 703 se hizo bacheo con mezcla en frío, mientras que, en el empalme con la RN 9/34 los viales estuvieron abocados al perfilado de las banquinas y al bacheo en un sector que se deteriora por el uso de los vehículos pesados que estacionan en ese sector.

Las tareas que se realizan en estas rutas, se suman a otras que se planificaron ante la llegada del fenómeno meteorológico y se llevan a cabo en otros sectores de la provincia, como la limpieza de canales, alcantarillas y badenes; bacheos y recuperación de calzada o la construcción de defensas con gaviones.

Esta planificación está impulsada con el objetivo de aminorar el impacto que puedan tener las lluvias previstas para los próximos meses y buscan anticiparse a posibles contingencias, minimizando riesgos para los usuarios y protegiendo la infraestructura vial.

Los trabajos mencionados continuarán por lo que se solicita a los usuarios circular con precaución y respetar la señalización provisoria de obra.

Fuente: Vialidad Nacional