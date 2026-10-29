Plan Hídrico 2040: Estrategia integral para mitigar el riesgo de inundaciones en la ciudad

Durante el acto en el Centro Cívico Municipal, el intendente Emiliano Durand destacó que ya se iniciaron trabajos en el Canal Yrigoyen y la Plaza Gurruchaga.

El diagnóstico oficial identificó diez intervenciones prioritarias distribuidas en las zonas centro, norte, este y sudeste de la capital.

Dado que los costos equivalen a seis presupuestos municipales, el municipio buscará gestionar financiamiento ante Nación y organismos internacionales.

La propuesta prevé tres etapas progresivas de ejecución hasta 2040, complementadas con medidas de prevención y sistemas de alerta temprana.