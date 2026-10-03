ES-CULTURA presenta su tercera exposición anual en el Centro Cultural América

El Centro Cultural América, ubicado en Mitre 23, será escenario de la tercera edición de las exposiciones anuales del taller de escultura de Viviana Ovalle. La propuesta comenzará este sábado 3 de octubre con una inauguración prevista para las 19 y permanecerá abierta al público hasta el 30 de octubre.

Con entrada libre y gratuita, la exposición reunirá diferentes trabajos realizados por los alumnos del taller y ocupará distintos espacios del edificio.

Dos muestras en simultáneo

En esta edición se presentarán dos muestras en paralelo, que estarán distribuidas entre las salas Lola Mora y Juana Manuela Gorriti, además de los dos halls de entrada de la planta baja del Centro Cultural América.

La muestra colectiva estará integrada por 19 participantes: Mara Arnedo, Micaela Cavia, Alexia Rubín, Ana Mohnblatt, Carolina Torres, Gonzalo Ovalle Mendieta, José Miguel Colque, Lucía Brandán, Macarena Matorras, Mónica Aramayo, Norma González, Lucía Montes Casas, Paola Huidobro, Pino Infante, Sonia Álvarez, Noemí Morán, Rodrigo Javier Giménez, Florencia Orquera y Paula Chacón Figueroa.

A esta propuesta se sumará una muestra individual de María Rosa Córdoba Torrecillas, también alumna del taller, quien contará con un espacio propio dentro de esta tercera edición.

Actividades durante todo octubre

La propuesta no se limitará a la exhibición de las esculturas. Durante todo el período de la muestra se desarrollarán distintas actividades para acompañar el recorrido y acercar al público a las obras.

Entre las propuestas previstas habrá visitas guiadas, presentaciones corales y la participación de otras expresiones artísticas, que se sumarán a la exposición para enriquecer la experiencia de los visitantes.

Desde el taller destacaron el valor de poder compartir con la comunidad el resultado de un año de trabajo y aprendizaje.

“Nos llena de emoción poder presentar esta nueva exposición, que es la tercera edición de nuestras muestras anuales. Cada obra refleja el compromiso, la dedicación y la pasión que ponemos día a día en el taller”, expresaron.

La invitación está abierta a toda la comunidad para participar de la inauguración este sábado y luego recorrer las muestras durante todo el mes de octubre.

La entrada será libre y gratuita.