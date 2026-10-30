Conmoción en Orán: Encontraron un cuerpo suspendido de un árbol

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El cuerpo fue encontrado suspendido de un árbol a un costado de la calzada.

En las primeras horas se desplegó un operativo policial en el sector, descartándose que se tratara de un accidente de tránsito.

La principal hipótesis apunta a una decisión personal sin intervención de terceros.

Personal de la justicia y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabajan en el lugar para esclarecer lo sucedido.

Se esperan las conclusiones de las pericias para certificar científicamente las causas del deceso.