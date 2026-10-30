Conmoción en Orán: Encontraron un cuerpo suspendido de un árbol
Alrededor de las 8:00 se produjo el hallazgo del cadáver a la vera de la Ruta Nacional 50, cerca de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Salta Hoy
30 / 10 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
El cuerpo fue encontrado suspendido de un árbol a un costado de la calzada.
En las primeras horas se desplegó un operativo policial en el sector, descartándose que se tratara de un accidente de tránsito.
La principal hipótesis apunta a una decisión personal sin intervención de terceros.
Personal de la justicia y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabajan en el lugar para esclarecer lo sucedido.
Se esperan las conclusiones de las pericias para certificar científicamente las causas del deceso.