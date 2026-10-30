 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Conmoción en Orán: Encontraron un cuerpo suspendido de un árbol

Alrededor de las 8:00 se produjo el hallazgo del cadáver a la vera de la Ruta Nacional 50, cerca de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Salta Hoy

30 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El cuerpo fue encontrado suspendido de un árbol a un costado de la calzada. 

En las primeras horas se desplegó un operativo policial en el sector, descartándose que se tratara de un accidente de tránsito.   

La principal hipótesis apunta a una decisión personal sin intervención de terceros.   

Personal de la justicia y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabajan en el lugar para esclarecer lo sucedido.   

Se esperan las conclusiones de las pericias para certificar científicamente las causas del deceso.   

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO