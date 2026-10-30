Accidente laboral en el Estadio Martearena: Un joven de 20 años cayó desde un andamio

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Tras el impacto, fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAMEC al Hospital San Bernardo.

Los médicos de guardia le diagnosticaron politraumatismos por caída de altura, ingresando consciente y quedó internado en la sala de shock room.

Desde la fuerza policial confirmaron que el joven se encuentra estable y fuera de peligro, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Los motivos del accidente son investigados, comentó Cristian Aguilera, director de Prensa de la Policía de Salta