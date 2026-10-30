Accidente laboral en el Estadio Martearena: Un joven de 20 años cayó desde un andamio
El trabajador se precipitó desde una altura de entre 7 y 8 metros mientras realizaba este jueves por la tarde montaje y armado de escenarios para el show del sábado por Halloween.
Salta Hoy
30 / 10 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Tras el impacto, fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAMEC al Hospital San Bernardo.
Los médicos de guardia le diagnosticaron politraumatismos por caída de altura, ingresando consciente y quedó internado en la sala de shock room.
Desde la fuerza policial confirmaron que el joven se encuentra estable y fuera de peligro, mientras se investigan las circunstancias del hecho.
Los motivos del accidente son investigados, comentó Cristian Aguilera, director de Prensa de la Policía de Salta