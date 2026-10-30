Eventos masivos por Halloween activan el control de ingreso de menores
Continúa la aparición de casos en los que adolescentes falsifican sus DNI para ingresar a locales bailables, confirmó el director de Prensa de la Policía de Salta, Cristian Aguilera.
Salta Hoy
30 / 10 / 2026
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El uniformado detalló que en el fin de semana pasado más de 30 menores de entre 14 y 17 años fueron infraccionados por intentar acceder a un local mediante la modalidad del DNI adulterado dentro de la app Mi Argentina.
La Fiscalía interviniente dispuso además el secuestro de los 30 celulares, que quedaron a disposición de la Justicia, y los menores fueron entregados a sus padres.