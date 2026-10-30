Eventos masivos por Halloween activan el control de ingreso de menores

El uniformado detalló que en el fin de semana pasado más de 30 menores de entre 14 y 17 años fueron infraccionados por intentar acceder a un local mediante la modalidad del DNI adulterado dentro de la app Mi Argentina.

La Fiscalía interviniente dispuso además el secuestro de los 30 celulares, que quedaron a disposición de la Justicia, y los menores fueron entregados a sus padres.