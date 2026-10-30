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EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Eventos masivos por Halloween activan el control de ingreso de menores

Continúa la aparición de casos en los que adolescentes falsifican sus DNI para ingresar a locales bailables, confirmó el director de Prensa de la Policía de Salta, Cristian Aguilera.

Salta Hoy

30 / 10 / 2026

 

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El uniformado detalló que en el fin de semana pasado más de 30 menores de entre 14 y 17 años fueron infraccionados por intentar acceder a un local mediante la modalidad del DNI adulterado dentro de la app Mi Argentina.

La Fiscalía interviniente dispuso además el secuestro de los 30 celulares, que quedaron a disposición de la Justicia, y los menores fueron entregados a sus padres.

 

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