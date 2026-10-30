Conflicto con anestesistas: Unas 60 cirugías fueron suspendidas en el hospital de Orán

El hospital cuenta con cuatro anestesistas y atiende a habitantes del norte salteño, además de recibir derivaciones de varias localidades.

Advirtió que las internaciones prolongadas pueden deteriorar la salud de los pacientes y aumentar el riesgo de infecciones.

Gutiérrez aclaró que las cirugías de urgencia, como cesáreas e intervenciones neuroquirúrgicas, continúan realizándose.

La gerente afirmó que los pagos están al día y expresó su expectativa de que el reclamo se resuelva mediante el diálogo.