Conflicto con anestesistas: Unas 60 cirugías fueron suspendidas en el hospital de Orán
La gerente del nosocomio, Silvia Gutiérrez, señaló que las demoras afectan a pacientes de distintas especialidades, incluso a quienes siguen internados a la espera de una intervención.
Salta Hoy
30 / 10 / 2026
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El hospital cuenta con cuatro anestesistas y atiende a habitantes del norte salteño, además de recibir derivaciones de varias localidades.
Advirtió que las internaciones prolongadas pueden deteriorar la salud de los pacientes y aumentar el riesgo de infecciones.
Gutiérrez aclaró que las cirugías de urgencia, como cesáreas e intervenciones neuroquirúrgicas, continúan realizándose.
La gerente afirmó que los pagos están al día y expresó su expectativa de que el reclamo se resuelva mediante el diálogo.