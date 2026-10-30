Metán: Un motociclista salvó a un perro de morir a tiros a manos de un sicario y lo adopta

Gracias a una charla y empatía, el conductor de la moto logró convencer al sujeto armado de que le entregara al animal para salvarle la vida.

Evitando un trágico desenlace, el rescatista cargó al can en su carrito adosado a la moto y decidió adoptarlo formalmente como un nuevo integrante de su hogar.

El emocionante momento quedó registrado en un video viral donde el protagonista le cuenta felizmente a su pareja el rescate.

La historia se convirtió en un ejemplo conmovedor de cómo la empatía humana puede transformar por completo el destino de un ser indefenso.

Este acto de amor y compasión recorre las redes sociales, conmoviendo a miles de internautas.