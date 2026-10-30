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Tensión en la AMT: Un hombre se atrincheró con su hijo en el auto

Un operativo de control vehicular de la Autoridad Metropolitana de Transporte en la intersección de pasaje Socompa y Tavella terminó en momentos de extrema tensión. El remisero ilegal de 44 años, oriundo de Joaquín V. González, se atrincheró en su auto junto a su hijo de 11 años. 

Salta Hoy

30 / 10 / 2026

 

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El alrtecado comenzó a las 8 de la mañana en el ex Peaje Aunor, cuando intentó salir de la Ciudad. Fue interceptado por inspectores de la Autoridad Metropolitana de Transporte, quienes le exigieron la entrega de los papeles de auto. La discusión siguió en las oficinas de avenida Tavella. Ante la exigencia de la entrega de los papeles del auto y de descender del vehículo , el hombre se resistió y sacó un cuchillo para amenazar a las autoridades y evitar que bajaran al niño. 

Cerca del medidodía, tras la intervención de un mediador policial del GOPAR, el conductor simuló deponer su actitud, pero en el momento de descender se provocó una herida en la zona del cuello con el arma blanca. 

El niño -testigo de todo el conflicto- resultó ileso, mientras que el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, aunque se encuentra fuera de peligro, según dijo a Radio Salta, el director de prensa de la Policía de Salta. comisario Cristian Aguilera.

 

  

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