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Piden más educación para detener el maltrato animal

En los últimos días se conocieron casos que tocaron las fibras más íntimas de la sociedad de bien: El caso de una perra abandonada y atada a un cesto de basura, el crimen a golpes de otro animalito en Villa Chartas y el hallazgo de una perrita abandonada junto a sus cachorros a la vera de Ruta Nacional 51.

Salta Hoy

30 / 10 / 2026

 

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“Es necesario mucha educación para tener adolescentes empáticos”, dijo Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”.

“El abandono nunca es una opción, siempre se debe pedir ayuda”, dijo.

Finalmente indicó que quedan solo dos perritos que llegaron junto a las peregrinaciones en septiembre. “Muchos fueron retirados por sus dueños y otros -a quienes nunca los buscaron- fueron dados en adopción”, manifestó Díaz.

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