Piden más educación para detener el maltrato animal En los últimos días se conocieron casos que tocaron las fibras más íntimas de la sociedad de bien: El caso de una perra abandonada y atada a un cesto de basura, el crimen a golpes de otro animalito en Villa Chartas y el hallazgo de una perrita abandonada junto a sus cachorros a la vera de Ruta Nacional 51.