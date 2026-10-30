Comienza el rodaje íntegramente salteño de la película "El corazón es un músculo errático"
Con la dirección de Julián Dabien, guión de Alejandro Gallo Bermúdez y producción de Vanesa Pagani, el filme comenzará a filmarse en Salta el próximo 11 de noviembre.
Salta Hoy
30 / 10 / 2026
En su visita a los estudios de Radio Salta, Dabien y Pagani anunciaron los preparativos finales para el rodaje de la película.
El filme, escrito por el salteño Alejandro Gallo Bermúdez, narra la historia personal de una madre fisicoculturista y sus dos hijas ante la inminencia de una importante competencia en la provincia, comentó Debien.
Pagani detalló que la producción involucra a un equipo de aproximadamente 23 técnicos y que el financiamiento se logró tras ganar un concurso del Instituto de Cine, destacando además la importancia del incentivo provincial Cash Rebate que permitió concretar la filmación en Salta.