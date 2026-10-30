En su visita a los estudios de Radio Salta, Dabien y Pagani anunciaron los preparativos finales para el rodaje de la película.

El filme, escrito por el salteño Alejandro Gallo Bermúdez, narra la historia personal de una madre fisicoculturista y sus dos hijas ante la inminencia de una importante competencia en la provincia, comentó Debien.

Pagani detalló que la producción involucra a un equipo de aproximadamente 23 técnicos y que el financiamiento se logró tras ganar un concurso del Instituto de Cine, destacando además la importancia del incentivo provincial Cash Rebate que permitió concretar la filmación en Salta.



