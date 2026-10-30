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Comienza el rodaje íntegramente salteño de la película "El corazón es un músculo errático"

Con la dirección de Julián Dabien, guión de Alejandro Gallo Bermúdez y producción de Vanesa Pagani, el filme comenzará a filmarse en Salta el próximo 11 de noviembre.

Salta Hoy

30 / 10 / 2026

 

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En su visita a los estudios de Radio Salta, Dabien y Pagani anunciaron los preparativos finales para el rodaje de la película.

El filme, escrito por el salteño Alejandro Gallo Bermúdez, narra la historia personal de una madre fisicoculturista y sus dos hijas ante la inminencia de una importante competencia en la provincia, comentó Debien.

Pagani detalló que la producción involucra a un equipo de aproximadamente 23 técnicos y que el financiamiento se logró tras ganar un concurso del Instituto de Cine, destacando además la importancia del incentivo provincial Cash Rebate que permitió concretar la filmación en Salta. 


 

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