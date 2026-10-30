Edificaciones en las serranías del este: Piden relevamiento por riesgos geológicos

En diálogo con Radio Salta, Nieva indicó que si bien el municipio aborda la cuestión desde una perspectiva hídrica, es fundamental incorporar una mirada geológica debido a la conformación y el tipo de suelo de la cadena de cerros que se extiende de norte a sur.

Mencionó con preocupación la situación de construcciones en barrios como Floresta Alta.

Nieva también comentó que existen denuncias formales de construcciones en la ladera de los cerros de la zona de Tres Cerritos.