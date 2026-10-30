En Cafayate se inauguró el nuevo edificio del Centro de Jubilados y Pensionados

El Centro de Jubilados y Pensionados de Cafayate cuenta con un nuevo edificio, inaugurado en barrio Socorro, que permitirá fortalecer las actividades sociales, recreativas y comunitarias destinadas a las personas mayores de la localidad.

El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi; la intendenta de Cafayate, Rita Guevara; la secretaria de las Personas Mayores, Agustina Esteban Zamar; el secretario del Interior, Javier Diez Villa; el diputado provincial Patricio Peñalba; autoridades de PAMI, representantes de la institución y miembros de la comunidad.

La obra se llevó adelante con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y la ejecución del Municipio, en el marco del trabajo articulado para fortalecer la infraestructura comunitaria y brindar espacios adecuados para el encuentro y la participación de las personas mayores.

El nuevo edificio cuenta con instalaciones sanitarias, baños adaptados para mujeres y varones, luminarias, artefactos correspondientes e instalaciones eléctricas. Además, dispone de una cocina equipada con cocina industrial, un depósito general y materiales de enfermería, que contribuirán al desarrollo de las actividades y a la atención de las necesidades de quienes concurren a la institución.

Este espacio representa una mejora significativa para los socios del Centro de Jubilados y Pensionados, que podrán compartir experiencias, fortalecer vínculos y participar de propuestas sociales y recreativas en instalaciones adecuadas.

Por su parte, la Secretaría de las Personas Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, acompañará al Centro mediante propuestas y actividades orientadas a promover la autonomía, la integración y la participación activa de las personas mayores.

La inauguración de este edificio reafirma la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Municipio y las instituciones locales para generar mejores condiciones de participación, encuentro y bienestar para las personas mayores en toda la provincia.

