Hospital Digital para fortalecer la atención sanitaria en contextos de encierro

En el marco de las acciones de modernización del sistema sanitario en contextos de encierro, el Servicio Penitenciario de Salta puso en funcionamiento el sistema Hospital Digital en los Consultorios Externos del Departamento Sanidad.

A través de esta herramienta, las personas privadas de la libertad podrán acceder a consultas con profesionales clínicos y especialistas mediante la modalidad digital, optimizando los procesos de atención y disminuyendo los tiempos de espera y la necesidad de traslados a centros de salud externos.

El sistema también permitirá fortalecer la detección temprana de factores de riesgo, el seguimiento de enfermedades crónicas y la realización de derivaciones virtuales inmediatas, mediante el acceso a historias clínicas digitales.

Durante la jornada se desarrolló una capacitación integral destinada al personal de Enfermería de las Unidades Carcelarias N.º 1 y N.º 4 de Mujeres, con el propósito de brindar los conocimientos necesarios para el manejo y la utilización de los nuevos dispositivos tecnológicos.

La actividad contó con la participación de la directora general de Redes de Enfermedades Crónicas y Extensión de Cobertura del Ministerio de Salud Pública, doctora Mónica Teruel Reinfenberg, y del licenciado en Enfermería José Ríos, quien estuvo a cargo de la capacitación. También estuvieron presentes el jefe del Departamento Sanidad, Claudio Sebastián Vaccon, y la jefa de Despacho, Claudia Alejandra Zerpa.

La implementación del Hospital Digital representa un avance en la articulación entre el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Penitenciario de Salta, mediante herramientas que acercan la atención especializada y contribuyen a optimizar los recursos sanitarios disponibles.