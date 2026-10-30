Estudiantes de Rosario de la Frontera fueron reconocidos por sus logros en robótica

En el Centro de Computación Educativa de Rosario de la Frontera se realizó un reconocimiento a los estudiantes que participaron en distintas instancias de competencias de robótica y obtuvieron importantes distinciones por sus proyectos, que reflejan el talento, la creatividad y el compromiso de las nuevas generaciones con la innovación tecnológica.

Durante el encuentro, el ministro Roberto Dib Ashur y el intendente Kuldeep Singh felicitaron a los alumnos y docentes por el trabajo realizado y entregaron certificados en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y los resultados alcanzados.

Entre los principales logros se destacan los obtenidos por estudiantes del CHIP 8203 Centro de Computación Educativa. El proyecto HUMEDRON, orientado al cuidado del ambiente, obtuvo la medalla de bronce y avanzó a la instancia iberoamericana que se realizará en Buenos Aires. Por su parte, BIKESENSE, una propuesta tecnológica enfocada en la seguridad y la prevención de accidentes, consiguió la medalla de plata y clasificó a la instancia internacional en Chile.

También se reconoció a los integrantes del proyecto CHIPSALTA, quienes participaron exponiendo su iniciativa y demostraron el valor del aprendizaje práctico, el trabajo en equipo y el acompañamiento educativo.

Asimismo, estudiantes de la Escuela N.º 4694 San Leonardo Murialdo fueron distinguidos por sus propuestas. El proyecto “Cartel Guardián: a la escuela la cuidamos entre todos” obtuvo la medalla de bronce y avanzó a la instancia iberoamericana en Buenos Aires. La iniciativa promueve el cuidado de los espacios escolares y el compromiso colectivo.

En tanto, el proyecto “Sembrando Robótica: Hidroponía” recibió una mención honorífica por su propuesta vinculada con la producción y el aprovechamiento de la tecnología.

También se destacó “Guardianes de Huellitas”, una iniciativa que refleja la creatividad y la sensibilidad de los estudiantes frente al cuidado animal.

Estos resultados son fruto del trabajo conjunto de alumnos, docentes y entrenadores, que impulsan experiencias educativas orientadas al desarrollo del pensamiento lógico, la resolución de problemas y la incorporación de conocimientos científicos y tecnológicos.

