Expo Futuro 2026: Orientación educativa para miles de estudiantes

Expo Futuro 2026 se realizará los días 10 y 11 de noviembre en la Usina Cultural y las instalaciones del colegio Dr. Antonio de Castro (ex Nacional), con una propuesta ampliada que reunirá a instituciones educativas y de formación de distintos ámbitos.

La exposición contará con la participación de universidades nacionales y provinciales, entre ellas la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y UPATECO. También estarán presentes instituciones que ofrecen carreras a distancia, como Kennedy, Morón, UCES, Blas Pascal, Siglo 21 y FASTA; más de 30 instituciones de Educación Superior de gestión estatal y privada, y más de 24 establecimientos de Formación Profesional. Se sumará, además, la Escuela de Emprendedores de la Municipalidad de Salta.

También participarán instituciones vinculadas a la defensa y la seguridad, como el Colegio Militar de la Nación, el Servicio Penitenciario de la Provincia, la Policía Provincial, Gendarmería Nacional y la Armada Argentina.

La convocatoria presencial está destinada a más de 27.000 estudiantes de los dos últimos años de 197 instituciones secundarias de gestión estatal y privada, escuelas técnicas y establecimientos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), pertenecientes a Salta Capital, Cerrillos, Rosario de Lerma, La Caldera y General Güemes.

Orientación, capacitaciones y actividades culturales

Durante las jornadas, los estudiantes podrán acceder a información sobre becas y propuestas para finalizar estudios, además de recibir asesoramiento para elaborar sus currículums vitae (CV). También se realizarán charlas motivacionales en el Teatro de la Usina Cultural, donde exponentes de distintos ámbitos compartirán sus experiencias para orientar a los jóvenes en la elección de su futuro.

La programación incluirá, además, charlas sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y distintas actividades culturales, entre ellas presentaciones de música y danzas folclóricas en el anfiteatro de la Usina Cultural.

Jornadas institucionales en el interior de la provincia

En paralelo, de manera simultánea, se desarrollarán las Jornadas Institucionales Expo Futuro en los demás departamentos de la provincia. Esta modalidad permitirá que más de 20.000 estudiantes conozcan la oferta educativa y de formación disponible en nuestra provincia a través de una plataforma virtual, que ofrecerá además actividades de orientación para acompañar sus decisiones sobre la formación profesional.

Con ambas modalidades, Expo Futuro 2026 llegará a 434 establecimientos educativos de toda la provincia, con un alcance de más de 47.000 estudiantes.