Certificaron a agentes sanitarios para fortalecer la atención primaria en la provincia

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó en el Centro Cívico Grand Bourg la entrega de certificados a 164 agentes sanitarios y supervisores intermedios de Atención Primaria de la Salud (APS) que aprobaron el "2º Curso de Formación y Actualización para la Supervisión Efectiva y Liderazgo", dictado de manera conjunta con la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO).

Del encuentro participaron la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato; el rector de la UPATecO, Carlos Morello; la secretaria de Gestión Educativa, Amparo Tales; la directora de APS, Adriana Magdaleno, y legisladores provinciales.

Salud federal y apertura de concursos

Durante el acto, Mangione transmitió el saludo del gobernador Gustavo Sáenz y destacó el rol territorial de los trabajadores sanitarios en cada rincón de Salta. "La raíz de cualquier sociedad es la educación, pero si la reforzamos con perfeccionamiento en salud se transforma en excelencia", expresó el titular de la cartera sanitaria, quien además anticipó que próximamente se abrirá el concurso para cubrir cargos de supervisores.

Asimismo, el funcionario subrayó la política de salud federal e igualitaria impulsada por la Provincia, que permitió incorporar tecnología y llevar médicos especialistas a localidades alejadas como San Antonio de los Cobres, Santa Victoria Oeste, Santa Victoria Este y Morillo. "Nosotros no prometemos; nosotros hacemos y ustedes son la fuerza", afirmó ante los egresados.

Impacto en indicadores sanitarios y digitalización

Por su parte, Gabriela Dorigato valoró el esfuerzo personal y familiar de los 164 agentes que superaron los exámenes y recordó el trabajo articulado para revertir indicadores críticos en la provincia. En ese sentido, destacó la implementación del modelo de manejo comunitario de la desnutrición aguda, la entrega de suplementos terapéuticos y la provisión de agua segura mediante tinacos, bidones y dispensers en los domicilios visitados. "Hoy podemos decir que no tuvimos ninguna mortalidad asociada a la desnutrición y que bajamos el índice de mortalidad infantil relacionado con esta causa", señaló.

Dorigato también resaltó la digitalización del formulario F1 —que permite al nivel central detectar riesgos de forma inmediata para la toma de decisiones— y la reciente capacitación a facilitadores interculturales para promover la lactancia materna exclusiva en sus propios idiomas en las zonas más vulnerables.

Articulación académica y trabajo en terreno

A su turno, el rector de la UPATecO, Carlos Morello, felicitó a los egresados y ratificó la continuidad del trabajo conjunto entre la universidad provincial, la cartera sanitaria y el área educativa para seguir generando espacios de formación destinados al personal de salud.

En tanto, la directora de APS, Adriana Magdaleno, explicó que la capacitación comenzó con 300 inscriptos y demandó una cursada intensiva a cargo de las distintas direcciones del Ministerio de Salud Pública. Detalló que cada supervisor tiene bajo su responsabilidad entre 8 y 10 agentes por área operativa, cuya labor diaria se traduce en el control de peso y talla, la captación temprana de embarazadas antes de la semana 13 de gestación y las acciones de promoción y prevención de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, respaldadas por un sistema informático que actualiza los datos de cada paciente en tiempo real.

Cobertura territorial

Los 164 trabajadores que recibieron su acreditación se desempeñan en 47 áreas operativas distribuidas en las cuatro zonas sanitarias de la provincia:

· Zona Norte: Aguaray, Alto La Sierra, Colonia Santa Rosa, Embarcación, La Unión, Morillo, Mosconi, Orán, Pichanal, Rivadavia Banda Sur, Salvador Mazza, Santa Victoria Este, Tartagal y Urundel.

· Zona Oeste: Angastaco, Cachi, Cafayate, Cerrillos, Chicoana, El Carril, Guachipas, Iruya, La Caldera, La Merced, La Poma, La Viña, Coronel Moldes, Molinos, Nazareno, Campo Quijano, Rosario de Lerma, San Antonio de los Cobres, San Carlos, Seclantás y Santa Victoria Oeste.

· Zona Sur: Apolinario Saravia, El Galpón, El Potrero, El Tala, General Güemes, Joaquín V. González, Las Lajitas, Metán, El Quebrachal y Rosario de la Frontera.

· Zona Capital: Hospital Papa Francisco y Hospital Público Materno Infantil.