Salud Pública brinda pautas para prevenir la infección por hantavirus

El Ministerio de Salud Pública recomienda a la población reforzar las medidas de prevención del hantavirus, especialmente en zonas rurales y periurbanas, mediante la limpieza de viviendas, patios y terrenos baldíos, a fin de evitar la presencia de roedores que pueden transmitir la enfermedad.

Ante la temporada de lluvias, se recuerda la importancia de mantener los espacios libres de malezas, residuos y elementos en desuso que puedan servir de refugio para estos animales.

Entre las principales medidas de prevención se recomienda:

*Mantener limpios los domicilios y sus alrededores, desmalezar y cortar el pasto.

*Eliminar basura, escombros, maderas y otros elementos que puedan servir de refugio a los roedores.

*Sellar orificios en puertas, paredes y cañerías para impedir su ingreso a las viviendas.

*Guardar los alimentos y el alimento de animales domésticos en lugares protegidos de los roedores.

*Mantener huertas y leña alejadas de las viviendas.

*Evitar la acumulación de agua y restos de comida en patios y terrenos.

*Realizar limpieza húmeda con una solución de lavandina al 10% en lugares donde se sospeche la presencia de roedores, evitando barrer o levantar polvo.

*Evitar acampar cerca de basurales, malezas y lugares donde pueda haber roedores.

*También se recomienda extremar los cuidados durante actividades rurales, de pesca, caza o campamento, especialmente en zonas cercanas a ríos, arroyos, cultivos y corrales.

La enfermedad y sus síntomas

Se trata de una enfermedad viral aguda que se transmite por la inhalación de partículas contaminadas con saliva, orina o heces de roedores infectados.

En Salta, los principales transmisores son determinadas especies de roedores silvestres, como el ratón colilargo y el ratón maicero, que habitan en ambientes rurales.

Otras formas -menos frecuentes de transmisión- son el contacto de las secreciones de roedores con los ojos, la nariz o la boca, la ingestión de alimentos o agua contaminados y las mordeduras.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con los de un cuadro gripal e incluyen fiebre de 38 °C o más, dolores musculares y de cabeza. También pueden presentarse diarrea, dolor abdominal intenso y tos.

En los casos graves, la enfermedad puede evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria, por lo que resulta fundamental la atención médica oportuna.

Ante la presencia de estos síntomas, especialmente si hubo exposición a roedores o permanencia en ambientes de riesgo, se recomienda acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano e informar sobre esos antecedentes.

Situación epidemiológica provincial

Desde la semana epidemiológica 1 de 2026, y, hasta el 28 de octubre, la provincia registra 23 casos confirmados de hantavirus.

El departamento Orán registra la mayor cantidad de casos, con 13 positivos, lo que representa el 56,6% del total provincial.

Le sigue San Martín, con 8 casos, equivalentes al 34,8%. Por último, General Güemes y Metán notificaron un caso cada uno, lo que significa el 4,3% del total, en cada departamento.

En cuanto a la distribución por sexo, 21 casos corresponden a mujeres y 2 a hombres. Por grupos de edad, se registraron 4 casos en menores de 20 años y 19 en personas de entre 20 y 50 años.

Además, en lo que va del año se notificaron 8 fallecimientos por hantavirus, cuatro en Orán y cuatro en San Martín, lo que representa una letalidad del 34,8%.

Plataforma interactiva sobre enfermedades zoonóticas

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica cuenta con un atlas interactivo de enfermedades zoonóticas, que permite consultar información sobre la distribución de casos de hantavirus en la provincia, según el departamento de residencia y el año de ocurrencia.

La herramienta también brinda información sobre las especies de roedores asociadas a la transmisión, sus características, hábitats y distribución geográfica.

La plataforma está disponible en: https://saladesituacion.salta.gob.ar/atlaszoo/