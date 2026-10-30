La Mesa Nacional Algodonera se reunió en la provincia de Chaco

Salta formó parte de la Mesa Nacional Algodonera que se reunió en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. El encuentro convocó a autoridades de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ministros y secretarios provinciales, representantes del INTA, semilleros y referentes del sector industrial textil.

El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, aportó la perspectiva de Salta a la formulación de líneas de acción estratégicas para el cultivo, dentro de la agenda técnica y económica focalizada en la sostenibilidad y la rentabilidad de la producción.

En la ocasión, los participantes plantearon la necesidad de actualizar y canalizar esquemas de financiamiento directo y la restitución de fondos compensadores. También, se puso en valor el uso de semillas fiscalizadas desarrolladas en articulación con el INTA y el sector privado, para garantizar mayor rendimiento y resistencia.

Asimismo, se remarcó la importancia de avanzar en la clasificación objetiva de la fibra en origen, un insumo clave para que el algodón salteño y argentino compita con estándares de excelencia en la industria textil nacional e internacional.

También, se analizaron pautas para el manejo integrado de plagas y la prevención de daños por el uso de fitosanitarios, cuidando la sustentabilidad ambiental en las zonas productivas.

Dorigato, puso énfasis en la importancia de que las políticas nacionales contemplen la realidad productiva del norte argentino. "Trabajamos de manera articulada entre el Gobierno provincial, la Nación y los productores para consolidar toda la cadena de valor algodonera. Desde Salta aportamos una producción con altos estándares tecnológicos y de calidad de fibra, y nuestro objetivo es que ese esfuerzo se traduzca en mayor desarrollo económico y empleo para nuestros campos", expresó.