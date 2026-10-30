Halloween en el Teleférico San Bernardo: paseos gratis y maquillaje

Con motivo de los festejos de Halloween, el Teleférico San Bernardo sumará un plan especial dedicado a la familia. Este sábado 31 de octubre, el tradicional atractivo salteño brindará paseos gratuitos a todos los niños de hasta 12 años inclusive, funcionando en su horario habitual de 9:30 a 19:30.

Dicha propuesta incluirá alternativas de entretenimiento en la cumbre para complementar la experiencia del recorrido: a partir de las 15:00, el complejo contará con la presencia de una maquilladora artística que realizará pintacaritas a los más pequeños.

Cabe remarcar que la atención del servicio operará con absoluta normalidad en todas sus tarifas y condiciones para el público general y adultos acompañantes. De esta forma, el teleférico busca ofrecer un espacio de recreación que combine el paisaje de la ciudad con distintas actividades.