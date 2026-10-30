Salta consolida su agenda de turismo y deportes en Buenos Aires con autoridades nacionales

Con un nutrido programa en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), Salta formó parte de las jornadas nacionales de turismo y deportes junto a referentes de toda la Argentina.

En el plenario del Consejo Federal de Turismo (CFT), la ministra Manuela Arancibia analizó con sus pares los ejes estratégicos de cara a la temporada estival, con foco en la grilla de vuelos, la promoción internacional y los avances del Centro Nacional de Datos Turísticos.

"Participar en estos espacios nos permite coordinar acciones concretas para potenciar la actividad local, articular con el sector privado y anticiparnos a un período que exige el máximo compromiso de cada destino", destacó Arancibia.

En materia deportiva, el encuentro encabezado por el secretario Ignacio García Bes se centró en el intercambio de experiencias entre provincias y el fortalecimiento de las políticas para el desarrollo de los atletas. La jornada concluyó con un recorrido por el predio.

“Coincidimos en la necesidad de consolidar una agenda federal, con un trabajo articulado entre Nación y las jurisdicciones que sea continuo, previsible y medible en el territorio. El crecimiento deportivo del país se construye de abajo hacia arriba”, sostuvo García Bes.

De esta manera, la Provincia ratifica su compromiso de seguir impulsando al turismo y al deporte como motores de crecimiento para los salteños.