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Brasil pidió explicaciones al Gobierno argentino por la fuga de Flávio Bolsonaro

El Gobierno brasileño pide saber sobre la posible actuación de Argentina en la organización del traslado del excandidato presidencial.

Mundo

30 / 10 / 2026

 

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Las autoridades brasileñas citaron ayer,  jueves 29 de octubre, a la encargada de negocios de la Embajada Argentina en Brasil, María Emilia Cortés, para que brindara explicaciones acerca de la participación del gobierno de Javier Milei en la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la información local, Cortés estuvo en la sede de la misión diplomática brasileña en la tarde de ayer y fue recibida por João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento del Mercosur de la Cancillería y embajador responsable del departamento de Sudamérica de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil).

La representante argentina no fue recibida por las máximas autoridades de Itamaraty y tras la reunión no hubo anuncios públicos ni un comunicado oficial.

En la conversación, que duró pocos minutos, las autoridades brasileñas pidieron información sobre el operativo que permitió la salida de Bolsonaro y sobre la posible actuación del Gobierno argentino en la organización del traslado.

Hasta ahora, Brasil no dio a conocer nuevas medidas contra la Argentina.

Cortés pasó a estar al frente de la embajada de Brasil luego de que el embajador Daniel Raimondi dejara la nación vecina en agosto, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño rebajó el nivel de las relaciones diplomáticas y dejó a una encargada de negocios a cargo.

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