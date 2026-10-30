Aumentan la luz y gas en noviembre

Tal como estaba previsto, noviembre comenzará con nuevos aumentos en servicios, a partir de las actualizaciones tarifarias y de precios que impactarán en los gastos de hogares, comercios e industrias. En el caso de los combustibles, volvieron a diferir la suba prevista en impuesto.

La eliminación del beneficio de Zonas Frías en varias ciudades del país será un factor a tener en cuenta, ya que no podrán acceder al 50% de descuento. A pesar de esto, sí podrán acceder al 20% si forman parte del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Las nuevas tarifas de luz dispuestas por Edenor y Edesur

En el caso de la electricidad, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó los cuadros tarifarios que Edenor y Edesur comenzarán a aplicar desde el 1° de noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De esta manera, se actualizó el Costo Propio de Distribución (CPD), uno de los componentes que definen la tarifa de las boletas de luz. Para Edenor, el ajuste en ese concepto será de 3,18% respecto de octubre, mientras que para Edesur alcanzará el 2,94 %.

Las resoluciones 886/2026 y 887/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial vinculan la suba con los mecanismos de actualización mensual de las revisiones tarifarias quinquenales. La fórmula toma las variaciones de septiembre del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que fue de 3,16%, y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó 1,93%.

Para los usuarios residenciales que mantienen la asistencia estatal, el esquema prevé tarifas bonificadas para los primeros 200 kWh mensuales durante noviembre. En este sentido, el consumo que exceda ese tope se cobrará sin subsidio. Además, la Secretaría de Energía dispuso para noviembre una bonificación extraordinaria adicional de 25% para este sector.

Las subas promediarán $1.700 en las facturas de luz del AMBA

El incremento promedio de las facturas de electricidad será de 3,57% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según un cálculo distribuido por la Secretaría de Energía. El impacto estimado equivale a unos $ 1.700 mensuales por usuario, aunque para tres de cada cuatro hogares el aumento promedio rondará los $ 1.150.

Las tarifas del resto del país son establecidas por los entes reguladores locales, por lo que los cuadros aprobados para Edenor y Edesur no se trasladan de forma directa a otras provincias.

En noviembre, el consumo base bonificable se mantendrá en 200 kWh mensuales, pese a que el cronograma original del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) contemplaba un bloque de 150 kWh para el período comprendido entre septiembre y noviembre. Para los usuarios que cumplan con los requisitos, el descuento sobre el componente de energía será de 75%, resultado de una bonificación general de 50% y otra extraordinaria de 25%.

El Gobierno atribuyó la actualización a la variación del IPIM, que incorporó el impacto del encarecimiento de costos asociado a la guerra en Medio Oriente. Según el comunicado oficial, las medidas forman parte del proceso de normalización tarifaria y buscan mantener las metas fiscales.

Los aumentos que aplicarán Metrogas y Naturgy desde noviembre

Las facturas de gas de Metrogas y Naturgy BAN también incorporarán los nuevos cuadros tarifarios desde el 1° de noviembre. Mientras que para los usuarios de Metrogas domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires el incremento representará un 2,95%, para los del Conurbano bonaerense será del 3,65%. Además, para los clientes de Naturgy será del 2,96%.

Según la resolución N° 304/2026, la Secretaría de Energía dispuso para noviembre una bonificación general de 50% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) para los hogares alcanzados por el régimen del SEF. A ese descuento se le sumará otra rebaja extraordinaria del 24,25%.

De esta forma, los beneficiarios de la ayuda estatal tendrán una reducción total de 74,25% sobre el PAU, aunque el descuento no se aplica sobre la totalidad de la factura. Los cargos de distribución, transporte, impuestos y otros conceptos se mantendrán, de acuerdo con los valores expresados en el cuadro tarifario de cada empresa.

Cabe recordar que las bonificaciones también alcanzarán a los clubes de barrio, las entidades de bien público y otras organizaciones sin fines de lucro asimilables. Las distribuidoras deberán reflejar en las facturas el valor del PAU y aplicar los descuentos correspondientes.

La suba de impuestos a los combustibles se postergó para diciembre

Por otro lado, el Gobierno nacional decidió volver a diferir hasta el 1° de diciembre la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles, que estaba prevista para noviembre. La medida afectará a los precios de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Por medio de la publicación del Decreto N° 1305/2026, se modificó el cronograma de incrementos anunciado. Así, se extendió hasta el 30 de noviembre el aplazamiento de los ajustes remanentes correspondientes a 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026.

Los impuestos sobre los combustibles se actualizan de manera trimestral, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde 2024, el Gobierno fue prorrogando en forma sucesiva la aplicación plena de esas actualizaciones.

Esos aumentos impactan sobre el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Según explicaron las autoridades, era necesario frenar las subas para poder sostener un “sendero fiscal sostenible” y estimular la actividad económica.

Aunque la postergación evita que en noviembre se sume al precio de los combustibles el componente tributario pendiente, el decreto no fija ni congela los precios de venta al público. Cabe destacar que estos también dependen de las decisiones comerciales de las petroleras y de la evolución de otros costos, como el valor del crudo, el tipo de cambio, los biocombustibles y la logística.