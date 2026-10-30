Se conoció el recorrido del papa León XIV en Córdoba

El Gobierno de Córdoba difundió el recorrido que realizará el papa León XIV durante su visita a dicha provincia, prevista para el martes 10 de noviembre. Debido a la gran cantidad de asistentes esperados, las autoridades aconsejaron definir con anticipación el lugar desde donde se seguirá la jornada y planificar el traslado.

La agenda en Córdoba capital tendrá cuatro momentos principales: la misa en la Fábrica Militar de Aviones (FAdeA), el recorrido en Papamóvil, el saludo desde el Arzobispado y un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Excepto durante el traslado, los distintos puntos contarán con pantallas para seguir la visita completa, desde la celebración religiosa hasta la partida del Sumo Pontífice.

La misa en FAdeA

La actividad central será la Santa Misa en la Fábrica Militar de Aviones, ubicada en Ruta 20 y avenida Circunvalación. El predio abrirá sus puertas el lunes 9 de noviembre a las 18, cuando comenzará la Vigilia Joven, con la participación de artistas que acompañarán la espera.

La misa está prevista para el martes 10 a las 10. Antes del inicio, León XIV recorrerá el lugar en Papamóvil para acercarse a los asistentes. El predio estará dividido en cuadrantes y cada sector tendrá pantallas de gran tamaño.

Se calcula que alrededor de 800.000 personas podrían concurrir a FAdeA. Para la jornada se recomendó llevar agua, ropa cómoda, protector solar, repelente, alimentos, medicamentos en caso de necesitarlos y documento de identidad o pasaporte.

También estará permitido llevar bolsas de dormir, reposeras y sillas plegables. No se autorizará el uso de carpas.

Las autoridades aconsejaron llegar con suficiente anticipación. La información sobre estacionamientos y traslados está disponible en el sitio elpapaencordoba.com.ar. Además, se recomendó considerar la posibilidad de realizar parte del trayecto a pie debido a la concentración de vehículos.

La salida del predio será gradual y la desconcentración podría extenderse durante varias horas. Las pantallas continuarán transmitiendo las actividades posteriores del Papa en distintos puntos de la ciudad.

Para ingresar se recomienda realizar una inscripción previa. En el sitio oficial también se puede descargar la información necesaria, una alternativa prevista ante la posible baja de señal de telefonía celular durante la jornada.

El recorrido del Papamóvil

Luego de la misa, que tendría una duración aproximada de dos horas, el Papa se trasladará hasta la intersección de avenida Colón y Santa Fe.

Desde allí comenzará el recorrido en Papamóvil por avenida Colón, continuará por avenida General Paz y avenida Vélez Sarsfield, y finalizará en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Montevideo, frente al Arzobispado.

A lo largo del trayecto habrá sectores peatonales para que los asistentes puedan acercarse. El vehículo circulará a baja velocidad y las avenidas estarán decoradas con banderas.

El saludo desde el Arzobispado

Una vez finalizado el recorrido, León XIV ingresará al Arzobispado. Durante su estadía está previsto que salga al balcón para saludar a las personas que se ubiquen sobre avenida Hipólito Yrigoyen, entre Montevideo y Plaza España.

Ese sector tendría capacidad para unas 200.000 personas. También se instalarán pantallas a lo largo de la avenida para transmitir, desde la mañana, la misa que se celebrará en FAdeA.

El encuentro en la Catedral

A las 15.15 está previsto el encuentro del Papa con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Antes de llegar, León XIV volverá a trasladarse en Papamóvil desde el Arzobispado hasta avenida Vélez Sarsfield y luego continuará por 27 de Abril.

La actividad será privada y se desarrollará en la explanada de la Catedral. El público podrá seguirla de pie desde la Plaza San Martín, que será el punto con menor capacidad, estimada en unas 15.000 personas.