Se conoció de manera oficial la nueva ruta del Dakar 2027

El Rally Dakar 2027 tendrá un escenario completamente diferente al previsto originalmente. Este viernes 30 de octubre, la organización confirmó oficialmente el nuevo recorrido de la 49ª edición, que se disputará entre el 9 y el 23 de enero en Portugal y Marruecos, marcando el regreso de la competencia al continente africano después de 20 años.

La modificación se produjo luego de que Amaury Sport Organisation (ASO) anunciara que Arabia Saudita no albergará la edición 2027 debido a la situación de seguridad en Oriente Medio. De esta manera, el evento tendrá un cambio excepcional de sede, mientras que el territorio saudí volverá a recibir la competencia en 2028, cuando se dispute la histórica 50ª edición.

El nuevo recorrido comenzará en Loulé-Faro, Portugal, donde el 9 de enero se desarrollará el prólogo, mientras que la primera etapa se disputará el domingo 10. Posteriormente, los competidores realizarán un traslado marítimo durante la noche hacia Nador, Marruecos, para continuar su camino hasta Bouarfa, donde comenzará la actividad competitiva en suelo africano el martes 12.

Durante la primera semana, los participantes atravesarán diferentes regiones del territorio marroquí, con etapas que pasarán por Bouarfa, Zagora y Agadir. Precisamente, esta última ciudad será el escenario de la jornada de descanso, programada para el domingo 17 de enero, antes de afrontar la parte decisiva de la competencia.

La segunda mitad del Dakar llevará a los pilotos hacia los exigentes desiertos del sur de Marruecos, con Smara y las proximidades de Dakhla como puntos destacados del itinerario. Además, entre el 19 y el 20 de enero se desarrollará una etapa con campamento refugio, donde los competidores deberán afrontar uno de los desafíos más exigentes de la carrera. Finalmente, la prueba concluirá el sábado 23 de enero en Marrakech.

En cuanto a los números, el Dakar 2027 tendrá un recorrido total de 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 serán cronometrados, distribuidos entre el prólogo y las 12 etapas. La mayoría de las especiales tendrán una extensión de entre 350 y 500 kilómetros, mientras que la última jornada contará con apenas 22 kilómetros de velocidad.

De esta manera, el rally más exigente del mundo se prepara para una edición que quedará marcada por su regreso a África, continente donde construyó buena parte de su historia. El nuevo itinerario ya fue presentado oficialmente, aunque las fechas todavía están sujetas a la aprobación formal del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.