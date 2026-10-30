La Selección argentina ya tiene sedes confirmadas para los amistosos en noviembre

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las sedes en donde la Selección argentina enfrentará a Uruguay y a Costa Rica por los amistosos de la fecha FIFA.

La albiceleste jugará ante Uruguay el viernes 13 de noviembre en la Bombonera y ante Costa Rica el martes 17 en el estadio "Mario Alberto Kempes".

Si bien los rivales y las fechas de los amistosos por la fecha FIFA ya habían sido confirmados, faltaba que se hiciera lo propio con los estadios.

Lo que aún resta determinar es a qué hora tendrán lugar ambos encuentros, aunque se especula con que sea por la noche.

La doble fecha FIFA será la primera de la era "post-Messi", tras más de 20 años ininterrumpidos del astro rosarino vistiendo la camiseta celeste y blanca.

Por otro lado, Scaloni tendrá al menos una baja de peso: Emiliano "Dibu" Martínez, quien sufrió una fractura en la mandíbula jugando para el Chelsea. Asimismo, Lautaro Martínez también se quedaría afuera por un desgarro sufrido en el Inter, aunque podría llegar a último momento a ser parte de la nómina si es que se acelera su recuperación.

Las otras dos bajas confirmadas son las de Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes recibieron diecisiete fechas de suspensión por parte de la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial. Ambos ya cumplieron tres partidos en la triple fecha de amistosos de septiembre/octubre.