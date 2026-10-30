Presupuesto 2027: Salta prioriza obras, servicios y desarrollo productivo

La cuarta reunión regional por el presupuesto 2027 se realizó hoy en la ciudad de Salta con la participación de intendentes y legisladores de los departamentos Capital y General Güemes. Encabezada por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, durante el encuentro se hizo hincapié en que el equilibrio y la cercanía son características distintivas de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz.



“Es lo que nos permitió mantener las cuentas públicas ordenadas y sostener el rumbo en medio de una coyuntura nacional compleja”, indicó el funcionario al hacer mención a la continuidad de la obra pública, el acompañamiento a los municipios y el apoyo a los diferentes sectores de la economía local, como la prestación de servicios.



La convocatoria, impulsada por el Gobierno provincial para discutir la distribución presupuestaria del año próximo, arrancó en Molinos con representantes de los Valles Calchaquíes, siguió en Rosario de la Frontera para la zona sur y la tercera se realizó en Coronel Moldes con referentes del Valle de Lerma.



Esta metodología descentralizada responde a la directiva del Gobernador, orientada a consolidar un esquema federal que contemple los pedidos de los actores territoriales en contacto diario con los vecinos. En este punto, Camacho remarcó el piso de coparticipación asegurado para los municipios (con base en febrero de 2026) y la atención constante que el Ejecutivo brinda a intendentes y legisladores.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, destacó la presencia del Estado en todo el territorio y la ejecución de obras con recursos propios y financiamiento estratégico. Asimismo, hizo mención a la reducción de la deuda y señaló que, ante el escenario económico nacional adverso —marcado por la pérdida de empleo y el cierre de empresas—, la Provincia planteó la necesidad de fortalecer sectores estratégicos como el turismo y la construcción, además de acompañar al comercio.



Durante la jornada, los jefes comunales y legisladores también pudieron interactuar con los ministros de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; de Salud Pública, Federico Mangione; de Educación y Cultura, Cristina Fiore; de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y de Desarrollo Social, Mario Mimessi, así como con los equipos técnicos de cada organismo.