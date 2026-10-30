Sáenz participó de los 120° aniversario de la Cámara de Comercio e Industria

El gobernador Gustavo Sáenz participó esta mañana del acto conmemorativo por los 120 años de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, una institución que a lo largo de su historia acompañó el crecimiento de la actividad comercial y empresarial y su vinculación con el desarrollo económico provincial.

Estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, y por el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab.

Durante su discurso, el mandatario destacó el papel del comercio y las PyMEs en la generación de empleo, reclamó obras estratégicas para el desarrollo del norte argentino y reafirmó la necesidad de un federalismo que contemple las realidades y necesidades de cada región.

En primer lugar, Sáenz puso en valor el aporte del sector comercial y de las pequeñas y medianas empresas a las economías regionales, y advirtió sobre las dificultades que atraviesan ante la caída del consumo y la falta de reactivación de la economía cotidiana.

“Vemos con mucha tristeza cómo cierran PyMEs y comercios, porque entendemos que son ustedes quienes generan oportunidades y trabajo genuino”, expresó. En este sentido, convocó desde el Gobierno provincial a Nación y a los municipios a trabajar de manera conjunta con el sector privado para encontrar soluciones.

Asimismo, ratificó su compromiso de acompañar los reclamos del comercio y las economías regionales. “En mí van a tener un aliado fundamental para hacer todo lo que esté a mi alcance”, aseguró.

Por otra parte, Sáenz reiteró la importancia estratégica de los ramales ferroviarios C14 y C15 para la integración del norte argentino con los mercados del Pacífico y el Atlántico. En ese marco, remarcó que se trata de infraestructura fundamental para el desarrollo regional y sostuvo que continuará defendiendo su incorporación: “Lo que les aseguro es que estos ramales son rentables para todos nosotros, para el desarrollo de la región y del país. Y los vamos a pelear hasta el último día, porque es el momento de hacerlo”.

Finalmente, se refirió a la necesidad de construir un federalismo efectivo, que reconozca las particularidades de cada provincia y permita tomar decisiones con conocimiento de las realidades territoriales. En ese sentido, cuestionó las medidas que se adoptan sin consultar previamente a los sectores involucrados y puso como ejemplo las disposiciones de ARCA que afectan la actividad comercial en Salvador Mazza y Aguas Blancas.

“¡Qué importante sería que quienes gobiernan conocieran la realidad de cada provincia antes de firmar una resolución detrás de un escritorio!”, manifestó. Recordó que, ante los planteos realizados por Salta, se consiguió una prórroga de 120 días y destacó que ese plazo debe servir para establecer una mesa de diálogo entre los comerciantes y las autoridades nacionales, a fin de alcanzar una solución definitiva.

“Tenemos que entender que, más allá de los intereses partidarios y de los ideales que cada uno pueda tener, primero está la región y las necesidades que compartimos”, afirmó, a la vez que reiteró su postura a favor del diálogo y la construcción de consensos como herramientas indispensables para gobernar y avanzar en soluciones:

El reconocimiento de CAME y de la Cámara de Comercio

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, agradeció a Sáenz por acompañar la celebración y destacó su compromiso con el desarrollo regional y su sensibilidad hacia las necesidades del sector PyME. “Veo que el Gobernador tiene una importancia muy grande para esta región. Ha sabido trascender las diferencias ideológicas y poner por delante los intereses de la región”, expresó.

En ese sentido, señaló que, por sus características y sensibilidad social, Sáenz bien podría ser un dirigente del sector que representa CAME. También destacó la importancia de realizar este tipo de encuentros en distintas provincias para conocer de primera mano sus realidades y necesidades, ya que cada región tiene particularidades productivas diferentes.

Por otra parte, Diab manifestó la preocupación de la entidad por la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente por la caída sostenida del consumo, las dificultades para acceder al financiamiento, la presión impositiva y la competencia desleal. Además, planteó la necesidad de otorgar mayor jerarquía institucional a las políticas nacionales destinadas al sector y de generar mecanismos que permitan a las PyMEs acceder a los beneficios del RIGI.

Finalmente, reafirmó la vocación de diálogo de CAME y la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación con los gobiernos para encontrar respuestas a las dificultades que atraviesa el sector. “Somos dialoguistas por naturaleza. Lamentablemente, no siempre tenemos la posibilidad de encontrar el diálogo que necesitamos con el Estado nacional, pero eso no nos detiene: seguimos adelante, planteando nuestras necesidades y buscando respuestas”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, agradeció al Gobernador por reorganizar su agenda para acompañar la celebración y al Comité de Presidencia de CAME por elegir a Salta como sede de esta reunión de trabajo.

Destacó la importancia de generar condiciones que permitan al sector comercial desarrollar su actividad y sostuvo que la competitividad es la principal necesidad del comercio. “El comercio necesita una sola cosa: ser competitivo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que esto implica contar con condiciones adecuadas para trabajar y cumplir con las obligaciones tributarias, al tiempo que remarcó la importancia de que el Estado pueda garantizar servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad. También planteó la necesidad de avanzar hacia una mejor distribución de los recursos para favorecer el desarrollo de la actividad comercial y fortalecer al sector.

120 años de trayectoria institucional

La Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta cumple 120 años de trabajo junto al sector, acompañando la evolución de la actividad comercial y empresarial y promoviendo su participación en el desarrollo económico provincial.

Durante el acto, Sáenz entregó a las autoridades de la Cámara de Comercio e Industria una placa conmemorativa por los 120 años de trayectoria institucional, “en reconocimiento a su permanente compromiso con el desarrollo comercial e industrial y su contribución al crecimiento y progreso de la Provincia”.

La celebración forma parte de una agenda organizada por la institución que contempla actividades protocolares, académicas y sociales destinadas a reunir a referentes del ámbito comercial y empresarial.

La ceremonia se realizó en el salón de actos de la sede de la entidad, ubicada en calle España 339, y contó con la presencia de funcionarios provinciales, integrantes del Comité de Presidencia de CAME y referentes del ámbito empresario.