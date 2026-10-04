Hallaron muerto a un hombre tras una pelea en barrio Miguel Ortiz: investigan qué ocurrió

Un hombre de 28 años fue encontrado muerto este sábado por la tarde en barrio Miguel Ortiz, en la zona norte de la ciudad de Salta, luego de una pelea entre dos grupos de personas. El episodio ocurrió sobre calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón, donde se desplegó un importante operativo policial.

Según informó a El Tribuno Cristian Aguilera, director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, el llamado al Sistema de Emergencias 911 ingresó pasadas las 19 y alertaba sobre un enfrentamiento entre varias personas.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a un solo hombre tendido en la vía pública. Los policías realizaron maniobras de reanimación y solicitaron asistencia médica, pero cuando arribó una ambulancia del Samec, los profesionales constataron que la víctima ya se encontraba sin vida.

Una pelea entre dos grupos

De acuerdo con la información preliminar, en el lugar habría habido inicialmente un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas, que posteriormente habría sido abordado por otro grupo.

A partir de ese encuentro se produjo una gresca y, tras el enfrentamiento, uno de los hombres quedó tendido en la calle.

“Dos grupos de personas se agredieron mutuamente”, explicó Aguilera, aunque aclaró que todavía no se pudo establecer con precisión qué ocurrió durante la pelea ni cuál fue la mecánica que provocó la muerte.

Uno de los interrogantes que deberán determinar los investigadores es si durante el enfrentamiento se utilizó algún elemento o arma. Hasta el momento, la Policía no informó sobre el secuestro de ningún objeto relacionado con el hecho.

“No tengo precisiones todavía”, señaló Aguilera al ser consultado sobre esta posibilidad.

El CIF realiza las pericias

Tras confirmarse el fallecimiento, tomó intervención la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), que dispuso la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Los investigadores trabajan sobre la escena para documentar el lugar, levantar indicios y reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

En el lugar también interviene personal del CIF y de la Unidad UGAP del Departamento de Criminología, mientras que la fiscal penal María Luján Sodero Calvet se trasladó hasta la escena y dispuso las medidas correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio.

Una vez finalizadas las tareas periciales, el cuerpo será trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.

Por ahora no hay detenidos

Pese a que el hecho se habría originado en una pelea entre varias personas, hasta el momento no se dispuso la detención de ningún sospechoso.

Según explicó Aguilera, cuando los efectivos llegaron encontraron al hombre fallecido y a otras personas que circulaban por la zona. Todas fueron identificadas por la Policía, pero hasta ese momento no existía una orden judicial de detención.

“Por el momento no tenemos disposición judicial de la detención de ninguna persona”, precisó el funcionario.

La situación podría modificarse a partir de los resultados de las pericias, la autopsia y los testimonios que se incorporen a la investigación.

La víctima sería de barrio Miguel Ortiz

Otro de los datos aportados por la Policía es que el hombre fallecido sería oriundo de barrio Miguel Ortiz, aunque al momento de las primeras declaraciones todavía no se había difundido oficialmente su identidad.

Mientras avanzaban las diligencias, calle Juan de Matienzo permanecía completamente cortada, con presencia de móviles policiales y personal especializado.

La investigación continúa para establecer qué ocurrió durante la gresca, qué participación tuvo cada una de las personas que estaban en el lugar y qué provocó finalmente la muerte del hombre.

Por el momento, las autoridades remarcaron que se trata de información preliminar y que será necesario aguardar los resultados de las pericias y de la autopsia para determinar con precisión cómo ocurrió el fallecimiento.

Fuente: El Tribuno