Identificaron al joven asesinado en barrio Miguel Ortiz: era profesor de Educación Física

Se conoció la identidad del joven asesinado el sábado 3 de octubre en barrio Miguel Ortiz, en la zona norte de la ciudad de Salta. Se trata de Hernán Velarde, un profesor de Educación Física de 28 años, cuya muerte es investigada por la Justicia.

El hecho ocurrió durante la tarde-noche del sábado, sobre calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón. Hasta ese lugar llegó personal policial luego de recibir una alerta por una pelea entre varias personas.

Según manifestaron familiares de la víctima, Velarde habría sido emboscado y atacado por un grupo de cuatro hombres en plena vía pública. Las circunstancias y el mecanismo en que se produjo la agresión todavía son materia de investigación.

La familia pide justicia por Hernán Velarde

Tras conocerse la muerte del joven, sus familiares comenzaron a manifestarse a través de las redes sociales para pedir justicia y reclamar el esclarecimiento del homicidio.

Hasta el momento, de acuerdo con la información difundida, no se registraron detenciones vinculadas al hecho.

La investigación busca determinar qué ocurrió antes y durante la pelea, quiénes participaron de la agresión y cuál fue la causa concreta de la muerte de Velarde.

El llamado al 911

Según explicó a El Tribuno Cristian Aguilera, director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, el llamado al Sistema de Emergencias 911 se recibió pasadas las 19, con una alerta por una pelea entre varias personas.

Cuando los efectivos que recorrían la jurisdicción llegaron al lugar, encontraron a un solo hombre tendido en la vía pública.

Los policías intentaron reanimarlo y solicitaron asistencia médica. Poco después arribó una ambulancia del Samec, cuyos profesionales constataron que la persona ya se encontraba sin vida.