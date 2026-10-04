Pampita llegó a Luján tras 12 horas de peregrinación y se quebró frente a la Virgen

Carolina Ardohain, conocida popularmente como Pampita, completó la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján después de aproximadamente 12 horas de caminata y protagonizó uno de los momentos más emotivos de su recorrido al encontrarse frente a la imagen de la Virgen.

Durante la madrugada de este domingo 4 de octubre, la modelo llegó al santuario luego de atravesar distintos momentos climáticos junto al grupo de mujeres que la acompañó. Visiblemente conmovida, Pampita no pudo contener las lágrimas frente a la Virgen de Luján, una figura por la que mantiene una profunda devoción.

A través de sus historias de Instagram, compartió imágenes de su llegada y mostró el momento en que, con lágrimas en los ojos, posó junto a la imagen de la Virgen.

“12 horas. Lluvia, viento, frío, sol”

La peregrinación implicó un importante esfuerzo físico para la modelo y sus acompañantes, que debieron caminar durante horas y enfrentar diferentes condiciones climáticas.

Una de las mujeres que formó parte del grupo resumió la experiencia en una publicación: “12 horas. Lluvia, viento, frío, sol. Llegamos, lo logramos”.

La edición 2026 de la peregrinación se realizó bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y convocó a miles de fieles que llegaron desde distintos puntos del país.

Pampita también compartió una reflexión sobre el significado de ponerse en camino hacia el santuario:

“Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón”, escribió.

Una devoción atravesada por su historia personal

La relación de Pampita con la Virgen de Luján tiene un significado especialmente profundo y está vinculada con algunos de los momentos más importantes de su vida.

Después de la muerte de su hija Blanca, ocurrida en 2012, la modelo realizó la peregrinación para pedir por un nuevo embarazo. Tiempo después regresó al santuario para agradecer por el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán.

En 2022 también había compartido con sus seguidores un detalle muy íntimo de aquella caminata: llevó consigo una pequeña medalla con una fotografía de Blanca.

Su vínculo con la peregrinación continuó durante los años siguientes. En 2025, Pampita había compartido una oración dedicada a la Virgen: “Protégenos bajo tu manto, cuídanos mucho, cura nuestras heridas y acompáñanos siempre”.

Así se preparó para la peregrinación

Antes de comenzar el recorrido, la modelo mostró parte de los preparativos a través de sus redes sociales.

Durante la mañana del sábado compartió una fotografía desde la parroquia junto a otras mujeres y luego mostró imágenes del viaje en micro rumbo a Liniers, desde donde comenzó la caminata.

Incluso reveló uno de sus trucos para cuidar los pies durante las largas horas de recorrido: se colocó cinta en los talones para evitar lastimaduras.

Con una pechera rosa y acompañada por el grupo de peregrinas, Pampita inició el trayecto sin que las condiciones climáticas modificaran su objetivo.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján contempla un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros, gran parte de ellos por la Ruta Nacional 7, que durante el operativo se transforma en una senda peatonal para facilitar el desplazamiento de los fieles.