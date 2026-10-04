Robaron una Toyota Hilux en Dragones y buscan evitar que llegue a Bolivia

Una Toyota Hilux blanca, patente AE 479 WS, fue robada durante la madrugada de este domingo en la localidad de Dragones, departamento San Martín. El vehículo se encontraba estacionado en la vía pública mientras sus propietarios asistían a un evento realizado en la cancha del pueblo por la elección de la Flor Chaqueña 2026.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía, la camioneta había quedado estacionada cerca de la medianoche, con cierre hermético y el sistema de alarma activado. Se trata de una Hilux modificada con estética GR Sport, de color blanco y con techo negro, características que pueden facilitar su identificación.

Advirtieron el robo al regresar del evento

La damnificada relató que había concurrido al evento junto a su esposo, propietario de la camioneta. Al finalizar, ambos regresaron hasta el lugar donde habían dejado estacionado el vehículo, pero descubrieron que ya no se encontraba allí.

Ante la situación, realizaron un recorrido por las inmediaciones para intentar localizarlo, aunque no obtuvieron resultados. En el mismo sector también había quedado estacionada otra camioneta perteneciente a un amigo de la pareja.

Según consta en la denuncia, no observaron personas sospechosas en las cercanías al momento de advertir el faltante.

Los damnificados, comerciantes de la zona, se dirigieron inmediatamente a la dependencia policial para radicar la denuncia y solicitar que se iniciaran las medidas tendientes a establecer el paradero del rodado.

Buscan determinar hacia dónde fue trasladada

A partir de la denuncia, la Policía inició las diligencias para localizar la Toyota Hilux y determinar quiénes participaron del robo.

Los damnificados señalaron que desconocen si existen cámaras de seguridad en el sector donde estaba estacionada la camioneta, aunque tienen conocimiento de que habría un dispositivo de vigilancia ubicado en el ingreso a la localidad.

En la investigación también resulta importante establecer hacia dónde fue trasladado el vehículo, especialmente ante la posibilidad de que pueda ser sacado de la provincia y llevado hacia la zona fronteriza con Bolivia.

Piden información para encontrar la camioneta

Desde la investigación solicitaron la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que haya visto una Toyota Hilux blanca, con techo negro y patente AE 479 WS, o que pueda aportar información que permita establecer su paradero, debe comunicarse de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

El dato de vecinos, conductores o personas que hayan transitado por Dragones durante la madrugada podría resultar clave para reconstruir el recorrido que realizó la camioneta después de la sustracción.