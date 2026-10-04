Colapinto terminó 13° en una caótica carrera del GP de Bahréin

Franco Colapinto terminó en el decimotercer puesto del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, luego de una carrera complicada en la que la estrategia de Alpine condicionó sus posibilidades de remontar. El piloto argentino largó desde la vigésima primera posición, logró avanzar en el tramo final, pero quedó fuera de la zona de puntos.

El triunfo fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien consiguió su primera victoria de la temporada. El podio lo completaron el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Una estrategia que complicó a Colapinto desde el inicio

La carrera se disputó en el circuito de Sepang, en Malasia, bajo la denominación comercial de Gran Premio de Bahréin, en el contexto de las complicaciones vinculadas con la guerra en Medio Oriente.

Para Colapinto, la competencia comenzó cuesta arriba. Alpine decidió que el argentino largara con neumáticos blandos, una elección que le hizo perder tiempo durante las primeras vueltas y condicionó sus posibilidades de avanzar en el clasificador.

La estrategia también perjudicó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien había partido desde la novena posición y cayó rápidamente hasta el vigésimo lugar.

Con el transcurso de la carrera, el argentino comenzó a mejorar su ritmo y mostró un rendimiento más competitivo, en línea con el trabajo que había realizado durante las prácticas libres para preparar la competencia. Sin embargo, la desventaja acumulada en el inicio hizo cada vez más difícil aspirar a una remontada que le permitiera llegar a los puntos.

El Safety Car le dio una última oportunidad

La posibilidad de avanzar apareció en las últimas vueltas, cuando ingresó el auto de seguridad mientras Colapinto marchaba decimoquinto.

El relanzamiento le permitió al piloto de Alpine ganar dos posiciones: una por el abandono de George Russell, de Mercedes, y otra al superar al británico Oliver Bearman, de Haas.

Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el decimotercer lugar, sin poder repetir actuaciones que le permitieran sumar unidades para el campeonato.

Antonelli se afianza en el campeonato

En los primeros puestos, Verstappen aprovechó un gran fin de semana para quedarse con la victoria y celebrar su primer triunfo de la temporada. Antonelli terminó segundo y amplió su ventaja en el campeonato, favorecido por el abandono de Russell en el tramo final.

El italiano llegó a los 320 puntos y quedó con 84 unidades de ventaja sobre su compañero de equipo, según el balance de la competencia.

Hamilton completó el podio con Ferrari, seguido por su compañero Charles Leclerc e Isack Hadjar, de Red Bull, que cerró el grupo de los cinco primeros.

Otro de los destacados fue el español Fernando Alonso, quien completó una sólida carrera con Aston Martin y terminó octavo, sumando cuatro puntos.

Así quedó la tabla del GP de Bahréin

Max Verstappen (Red Bull) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz Jr. (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Sergio Pérez (Cadillac) George Russell (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac)

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Singapur, previsto para el próximo fin de semana.