Dos fallecidos: Primeras víctimas fatales de octubre en accidentes de tránsito

Llevaba puesto el casco protector, pero la violencia del impacto fue fatal. Se investiga si estaba participando de una "picada" con otro joven.

En la zona de San Carlos, sobre la Ruta Nacional 40, un hombre de 70 años falleció anoche tras volcar con su camioneta a la altura del paraje La Merced.

El accidente ocurrió ayer a las 19:00. La víctima tenía domicilio en Cafayate y había salido despedida del vehículo.

Con estos casos, la estadística es alarmante y ya suman 97 las muertes en accidentes de tránsito en lo que va del año.