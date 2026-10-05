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Dos fallecidos: Primeras víctimas fatales de octubre en accidentes de tránsito

En Embarcación, una adolescente de 15 años murió en la madrugada de este domingo tras haber chocado en su motocicleta contra un árbol el viernes por la noche.

Salta Hoy

05 / 10 / 2026

 

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Llevaba puesto el casco protector, pero la violencia del impacto fue fatal. Se investiga si estaba participando de una "picada" con otro joven.

En la zona de San Carlos, sobre la Ruta Nacional 40, un hombre de 70 años falleció anoche tras volcar con  su camioneta a la altura del paraje La Merced. 

El accidente ocurrió ayer a las 19:00. La víctima tenía domicilio en Cafayate y había salido despedida del vehículo. 

Con estos casos, la estadística es alarmante y ya suman 97 las muertes en accidentes de tránsito en lo que va del año. 

 

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