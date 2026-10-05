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La violencia gana las calles en Salta

Autoridades policiales aseguraron que se multiplicaron las grescas y peleas en la vía pública donde las diferencias entre grupos se acrecentaron por el consumo de alcohol o drogas.

Salta Hoy

05 / 10 / 2026

 

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El último caso donde los uniformados se vieron obligados a intervenir fue en el Barrio 6 de Abril donde un hombre terminó con heridas de machete en la jornada de este domingo.

Por el caso hay un hombre y una mujer detenidos, comentó a Radio Salta, el comisario Cristian Aguilera, de la oficina de Prensa de la Policía.

El uniformado agregó que la violenta pelea reinició en horas de la noche casi en el mismo lugar donde se produjeron las heridas con el machete.

 

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