Entregaron a Milei un libro de la historiadora salteña Irene Romero

El gobernador Gustavo Sáenz le entregó al presidente Javier Milei su libro “Federalismo y Progreso”, una obra que plantea una mirada desde el Norte sobre el rol de las provincias y el desarrollo de la Argentina. El trabajo firmado por Romero fue publicado el jueves 1 de octubre por Editorial Planeta.

La profesora e historiadora habló esta mañana con Radio Salta.

“Yo creo que el federalismo es una materia pendiente, porque la Nación nació federal, pero hoy vemos que no se escucha a las necesidades de las provincias periféricas”, dijo la docente.

Romero recordó cuando -por un breve periodo de 9 años- Salta tuvo salida al Pacífico por Atacama (hoy Chile).