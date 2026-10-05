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Entregaron a Milei un libro de la historiadora salteña Irene Romero

En el trabajo se recuerda el tiempo en que Salta tuvo salida al Pacífico.

Salta Hoy

05 / 10 / 2026

 

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El gobernador Gustavo Sáenz le entregó al presidente Javier Milei su libro “Federalismo y Progreso”, una obra que plantea una mirada desde el Norte sobre el rol de las provincias y el desarrollo de la Argentina.  El trabajo firmado por Romero fue publicado el jueves 1 de octubre por Editorial Planeta. 

La profesora e historiadora habló esta mañana con Radio Salta.

“Yo creo que el federalismo es una materia pendiente, porque la Nación nació federal, pero hoy vemos que no se escucha a las necesidades de las provincias periféricas”, dijo la docente.

Romero recordó cuando -por un breve periodo de 9 años- Salta tuvo salida al Pacífico por Atacama (hoy Chile). 

 

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