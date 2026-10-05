Buscan que la comunidad se capacite en el uso de la Inteligencia Artificial

Esta charla gratuita invitará a la reflexión sobre la utilización de la IA en la educación y la legislación.

“Es importante tener criterio en el uso de la IA en la escuela y no permitir que ella decida y elija por nosotros”, manifestó el capacitador.

También señaló la importancia de la legislación sobre esta importante herramienta.

La charla sobre IA se realizará en el Colegio de Abogados, el miércoles 7 de octubre a las 17:00 horas, con entrada abierta a familias, docentes y profesionales.

Esto es en el edificio contiguo a Ciudad Judicial en Avenida Memoria y Justicia al 400, zona norte de la ciudad.

“La herramienta es una gran aliada que debe ser muy bien entrenada y controlada para realizar todo tipo de trabajos”, finalizó Abraham Bustos.