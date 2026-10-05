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Buscan que la comunidad se capacite en el uso de la Inteligencia Artificial

“La IA puede ser una gran aliada y por ello tenemos que prepararnos nosotros para usarla y entrenarla”, dijo por Radio Salta, Daniel Abraham Bustos, uno de los panelistas de una charla organizada por Fundara.

Salta Hoy

05 / 10 / 2026

 

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Esta charla gratuita invitará a la reflexión sobre la utilización de la IA en la educación y la legislación.

“Es importante tener criterio en el uso de la IA en la escuela y no permitir que ella decida y elija por nosotros”, manifestó el capacitador.

También señaló la importancia de la legislación sobre esta importante herramienta.

La charla sobre IA se realizará  en el Colegio de Abogados, el miércoles 7 de octubre a las 17:00 horas, con entrada abierta a familias, docentes y profesionales.

Esto es en el edificio contiguo a Ciudad Judicial en Avenida Memoria y Justicia al 400, zona norte de la ciudad.

“La herramienta es una gran aliada que debe ser muy bien entrenada y controlada para realizar todo tipo de trabajos”, finalizó Abraham Bustos. 

 

 

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