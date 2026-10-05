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Hecho insólito en el centro salteño

Una mujer se quedó encerrada dentro de un local de comidas rápidas y en la madrugada rompió la vidriera para poder salir.

Salta Hoy

05 / 10 / 2026

 

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Ocurrió hoy cerca de las 3:00 de la madrugada en el local de venta de hamburguesas ubicado en peatonal Alberti al 200.

Personal policial del sistema "Vigía" escuchó ruidos llamativos y se acercó al comercio, descubriendo que una de las vidrieras estaba destrozada.

La protagonista es una mujer de 56 años, oriunda de Villa María Esther, quien fue interceptada a pocos metros cuando intentaba abordar un taxi sobre la avenida San Martín.

El local había cerrado el domingo a la medianoche. 

La mujer se quedó encerrada adentro, se investiga si se escondió a propósito, si se durmió o si nadie advirtió su presencia al bajar las persianas. 

Cerca de las 3:00 de la madrugada, al despertar o querer irse, rompió la vidriera a patadas o golpes para poder salir.

En principio, no tenía elementos sustraídos en su poder, por lo que la hipótesis del robo pierde fuerza, quedando la incógnita de si entró a robar, a comer o si simplemente se quedó dormida.

Fue detenida, se le realizó la extracción de ficha dactilar y quedó imputada en una causa por daños.

 

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