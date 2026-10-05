Son dos las personas detenidas por el homicidio de un hombre en Salvador Mazza

El detonante del caso fue la llegada de la mujer a la vivienda acompañada por dos hombres, tras haber estado en un boliche.

El reclamo de su pareja generó una discusión que escaló rápidamente a la violencia física y terminó con la puñalada a la víctima, el dueño de casa.

En el marco de la causa, la policía detuvo a dos personas implicadas (los acompañantes de la mujer).