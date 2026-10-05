Son dos las personas detenidas por el homicidio de un hombre en Salvador Mazza
El hombre murió apuñalado este domingo por la mañana tras una discusión de pareja.
Salta Hoy
05 / 10 / 2026
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El detonante del caso fue la llegada de la mujer a la vivienda acompañada por dos hombres, tras haber estado en un boliche.
El reclamo de su pareja generó una discusión que escaló rápidamente a la violencia física y terminó con la puñalada a la víctima, el dueño de casa.
En el marco de la causa, la policía detuvo a dos personas implicadas (los acompañantes de la mujer).