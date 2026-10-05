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Centros de diálisis vuelven a alzar su voz de reclamo

Aseguran que el aumento permanente de los precios de los productos importados afecta las márgenes de recupero de la inversión.

Salta Hoy

05 / 10 / 2026

 

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El Dr. Mario Espeche, presidente de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (Cepridiasa) habló sobre la problemática en Radio Salta.

Explicó que existe un desfasaje de costos superior al 50%. No se solicita un "aumento" discrecional, sino una readecuación lógica basada en la inflación y el incremento de costos operativos del último año.

Aclaró que el PAMI no mantiene deudas y que, de hecho, es la obra social que más a tiempo paga. El conflicto no es por falta de pago, sino por el monto de lo que se paga con aranceles desactualizados. 

Espeche aseguró haber agotado las vías administrativas y haber solicitado reuniones con la conducción nacional de PAMI, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta ni recepción a sus pedidos de reconversión de valores.

Esta situación se viene advirtiendo desde hace un año y de no haber una readecuación, la prestación del servicio podría verse en riesgo debido a la brecha económica insostenible.

El profesional mencionó que todos los centros de diálisis privados se encuentran en una situación delicada, pero “los del norte están peor”, dijo.

 

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